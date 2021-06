Pronostic Golubev/Bublik - Mahut/Herbert : Analyse, cote et pronostic de la finale de doubles de Roland Garros

Un nouveau triomphe pour la paire française

Malgré un énième fiasco en simple, le clan français peut tout de même conserver le sourire lors de cette quinzaine de Roland-Garros grâce à sa célèbre paire de joueurs masculine composée par Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Déjà titrés en double sur l'ensemble des tournois du Grand Chelem, les Tricolores n'ont cependant triomphé qu'une seule fois sur la terre battue de Roland Garros, en 2018. Tête de série n°6 de ce tournoi, le duo français a retrouvé un niveau de jeu très intéressant après un début de saison plus délicat. Jeudi, en demi-finale, il a même renversé la paire colombienne composée par Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah, titrée en 2019 à Wimbledon et à l'US Open et tête de série n°2 du tournoi, au terme d'une rencontre renversante (6-7, 7-6, 6-4).

Face aux deux Français, se présente deux Kazakhstanais. Il s'agit du vieillissant Andrey Golubev et du plus jeune Alexandre Bublik, qui disputent ensemble leur première finale en Grand Chelem. Sortis en 1/8de finale lors de l'Open d'Australie, ils ont réalisé une quinzaine tout à fait intéressante avec en point d'orgue leur victoire en demi-finale contre la paire espagnole composée des terriens Pablo Andujar et Pedro Martinez. Mais l'expérience des grands rendez-vous pourrait manquer à ce duo, surtout face à deux joueurs habitués à triompher en double et qui se connaissent par cœur. Devant un public totalement acquis à leur cause, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert pourraient décrocher une 2couronne en double à Roland-Garros.