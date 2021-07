Pronostic Galatasaray PSV : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le PSV confirme à Galatasaray

Privé d’Europe la saison passée, Galatasaray s’est consacré au championnat national, où il a terminé à égalité de points avec le Besiktas qui a été sacré champion grâce aux confrontations directes entre les deux clubs. Pour lancer sa campagne des barrages de la Ligue des Champions, le club turc n’a pas été épargné par le tirage au sort avec un affrontement contre le PSV Eindhoven, équipe phare du championnat néerlandais. Largement dominé au Philips Stadion, le Gala a certainement dit adieu à la LDC. En effet, surclassés par le PSV, les Turcs se sont lourdement inclinés (5-1) et doivent réaliser un exploit peu probable pour se qualifier. Pourtant à la mi-temps de cet affrontement, tout restait encore possible, puisque Kilinc avait réduit le score (2-1), les Hollandais ont ensuite accéléré pour creuser un avantage plus conséquent. Remplaçants au coup d’envoi, les Falcao, Mostafa Mohamed et Feghouli pourraient débuter pour sauver l’honneur dans cette double confrontation.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dominé par l’Ajax en Eredivisie, le PSV a réalisé une intersaison intéressante avec 3 victoires face à RWDM (6-2), Delbrucker (1-10) et le PAOK Salonique (1-0), pour un nul contre le VFL Osnabruck (0-0). Lors du match aller face à Galatasaray, le club d’Eindhoven était notamment privé de deux joueurs clés, à savoir Malen et Dumfries, présents lors de l’Euro avec les Pays-Bas et qui attisent les convoitises lors de ce mercato. Lors de cette rencontre, le buteur israélien Zahavi et l’allemand Marco Götze avaient été les deux grands hommes de la rencontre en inscrivant les 5 buts de leur équipe (3 pour Zahavi et 2 pour le champion du Monde allemand). A leurs côtés, on retrouve des joueurs passés par la Ligue 1, avec Boscagli de Nice ou Sangaré de Toulouse, mais aussi d’excellents éléments comme le capitaine Van Ginkel ou le prometteur Ihattaren. Sur la lancée de leur victoire du match aller, les Hollandais devraient confirmer leur supériorité lors de ce match retour face à Galatasaray.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Galatasaray – PSV Eindhoven encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !