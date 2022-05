Pronostic Everton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton, la victoire du maintien face à Crystal Palace

Annoncé comme l'une des possibles outsiders pour les places européennes, Everton est au contraire l'une des grandes déceptions en Premier League. Les Toffees se retrouvent même en danger à quelques encablures de la fin du championnat. En effet, Everton se trouve en 16position avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, Burnley. Les hommes de Lampard ont leur avenir en main puisqu'ils comptent deux matchs à disputer tandis que Leeds (17) n'a plus qu'une rencontre à jouer. Le week-end dernier, les partenaires de Jordan Pickford avaient la possibilité d'obtenir leur maintien lors de la réception de Brentford. Partis sur les chapeaux de roue, lesont ouvert le score par Calvert-Lewin. Alors qu'Everton contrôlait le match, l'expulsion de Branthwaite a changé le cours de la rencontre, puisque les Bees sont revenus pour finalement s'imposer (2-3). Cette mauvaise opération contraint lesà sortir un gros match ce jeudi face à une formation de Palace qui ne joue plus rien. Pas assuré de se maintenir, Everton s'attend à un dernier déplacement compliqué sur la pelouse d'Arsenal. La bonne nouvelle pour Lampard vient de ses 2 attaquants Calvert-Lewin et Richarlison qui ont tous deux trouvé le chemin des filets face à Brentford.

En face, Crystal Palace a connu une belle saison avec en point d'orgue une demi-finale de FA Cup face à Chelsea. Arrivé cet été pour remplacer Roy Hodgson, Patrick Vieira a su faire taire ses détracteurs Outre-Manche en proposant un jeu très plaisant, bien loin de ce que les supporters desavaient l'habitude de voir. Douzième de Premier League, Palace finit plutôt bien car il est invaincu lors des 4 dernières journées. Tenu en échec par Leeds (0-0) à Selhurst Park, le club londonien a ensuite battu Southampton (1-2) et Watford (1-0). Le week-end dernier, lesse sont contentés du match nul à Villa Park (1-1) face à Aston Villa. Devant son public de Goodison Park, Everton devrait décrocher les 3 points face à une formation de Palace qui ne joue plus rien, et assurer ainsi sa place en Premier League.