Pronostic Dunkerque Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre toujours aussi solide à Dunkerque

Très mal parti cette saison, Dunkerque s'attendait à vivre une saison aussi compliquée que celle de l'an dernier. Mais après un très mauvais début de saison, les Nordistes ont pu sortir de la zone rouge ces dernières semaines et sont désormais 17grâce à 4 matchs sans défaite. Après 3 victoires de rang contre Pau (1-2), Bastia (2-0) et Valenciennes (1-3), ils ont concédé le match nul le week-end dernier face à Caen (1-1). Dunkerque doit continuer à engranger des points, le club ne comptant qu'1 petite longueur d'avance sur le barragiste amiénois. Plus considéré comme un favori à la montée en raison de ces dernières années difficiles en Ligue 2, Le Havre joue libéré cette saison et se classe à une très belle 4place. Très solides, les Havrais n'ont perdu qu'1 seul match cette saison (pour 6 victoires et 6 nuls). Invaincus depuis près de 3 mois, les hommes de Paul Le Guen ont signé 4 succès sur leurs 5 derniers matchs : face à Quevilly (1-0), Nîmes (0-1), Dijon (2-0), et enfin Pau la semaine dernière (1-0), pour 1 bon match nul obtenu à d'Ornano dans le derby face à Caen. Sur sa lancée, Le Havre devrait pouvoir être capable de prendre au moins un point chez le mal classé Dunkerque, dans un nouveau match à moins de 5 buts.