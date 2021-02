Pronostic Dunkerque Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque et Chambly veulent sauver leur peau

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Dunkerque - Chambly :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une Ligue 2 disputée à tous les niveaux, cette opposition entre Dunkerque et Chambly est déterminante pour le maintien. Le promu occupe actuellement la 16place du classement avec 4 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Chambly. Bien partis dans cette saison, les Dunkerquois s’appuient sur les points récoltés lors de la première partie d'exercice pour résister au retour des relégables. Mais lors des 12 dernières journées de Ligue 2, les hommes de Mercadal ont remporté une seule rencontre face à Ajaccio, à domicile. Sur les dernières semaines, les Nordistes ont retrouvé une certaine solidité en signant 3 nuls lors des 4 derniers matchs de championnat, face à Rodez, Guingamp et Le Havre.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chambly lutte pour se sauver et a été en plus touché de plein fouet par la pandémie, puisque plus de 10 joueurs ont été positifs à la Covid ces dernières semaines. Ceci explique certainement les 4 revers consécutifs des hommes de Bruno Luzi, dominés successivement par Châteauroux, Sochaux, Clermont et Auxerre. Les Camblysiens ont fait preuve d’une belle résistance face aux Auvergnats et aux Bourguignons, malgré leurs nombreux absents, s’inclinant lors de ces deux rencontres sur le plus petit des scores (1-0). La bande à Bruno Luzi est toujours dans le coup pour se maintenir puisqu'elle accuse seulement deux points de retard sur Guingamp. Ce duel entre deux formations qui luttent pour leur maintien et qui affichent tout de même une certaine solidité pourrait se diriger vers un match nul. Une grosse cote intéressante à jouer avec le pari remboursé en cash offert par Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Chambly encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !