Pronostic Dijon Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes refroidit Dijon

A la moitié du championnat, Dijon ne s'attendait certainement pas à se retrouver dans la zone de relégation. Auteur d'un mercato ambitieux avec le recrutement d'Omar Daf, le club bourguignon avait pour objectif de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Après 18 rencontres, le DFCO pointe en 17position avec 1 unité de retard sur le premier non relégable. Si le maintien est encore largement jouable pour le club dijonnais, sa situation actuelle est très inquiétante. Plutôt bien rentrée dans cette saison, la formation bourguignonne est certainement la plus mauvaise équipe de Ligue 2 depuis la fin du mois d'août. Dernièrement, les protégés d'Omar Daf avaient retrouvé espoir suite à leur très belle victoire face à Laval (5-0) lors du match de reprise. Cependant, ce succès n'a été qu'un feu de paille et n'a pas provoqué le déclic tant recherché. En effet, les Dijonnais ont ensuite perdu contre Rodez (2-1) et le Paris FC (2-1). Lors de son dernier match à Charléty, le DFCO fut tout proche d'accrocher le point du nul mais a été puni par son indiscipline. Réduit à 10 suite à l'expulsion de Traoré, Dijon a concédé le but décisif des parisiens à la 93minute. Ce cruel scénario rappelle toute la fébrilité de cette équipe. En face, Valenciennes évolue dans le ventre mou du championnat, à la 10place, avec 7 points d'avance sur la zone de relégation. Le club nordiste a reculé au classement ces derniers temps, en raison de son inconstance. Depuis la fin du Mondial, le VAFC a disputé 3 journées de championnat avec deux nuls à domicile contre Amiens (1-1) et Annecy (2-2), pour un revers à Bastia (1-0), et n'a donc pris que 2 points sur 9 possibles. Pour son dernier match, le club valenciennois a été malmené par le promu haut-savoyard mais est revenu au score à 2 reprises grâce à Boutoutaou, auteur d'un doublé. Malgré une mauvaise passe à l'extérieur, Valenciennes semble en mesure d'accrocher au moins un point face à une formation dijonnaise qui joue avec la peur.