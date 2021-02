Pronostic Châteauroux Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Châteauroux confirme son mieux face au Havre

Lanterne rouge de Ligue 2, Châteauroux n'a toujours pas abdiqué dans la lutte pour le maintien. Avec seulement 5 points de retard sur le premier non-relégable et 14 journées à disputer, l'espoir est évidemment permis dans le Berry. La mauvaise passe connue par la Berrichonne au cœur de l'hiver laissait présager d'une fin de saison douloureuse. Repris par les Saoudiens lors du mercato hivernal et dirigé désormais par un nouveau coach, Benoît Cauet, Châteauroux vient d'aligner deux résultats positifs consécutivement. En effet, les Castelroussins se sont tout d'abord imposés face à Chambly (4-0) et sont ensuite allés chercher le point du match nul à Niort (1-1). Le recrutement opéré récemment a revigoré une équipe mal en point lors de la première partie de saison. Déterminée à se sauver, la Berrichonne lance sa mission sauvetage face au Havre. De son côté, Le Havre est évidemment l'une des déceptions de la saison. Annoncé comme un candidat potentiel aux play-offs, la formation normande végète en seconde partie de tableau, avec 7 points d'avance sur la relégation. Les Havrais se sont donnés de l'air le week-end dernier en s'imposant face au Paris FC (1-0). Ce succès intervient après 4 nuls consécutifs pour les hommes de Paul Le Guen (qui a été coéquipier de Benoît Cauet au PSG). Loin de ses bases, Le Havre n'est pas au mieux avec une seule victoire lors des 7 derniers déplacements, et cela chez une formation de Chambly (1-0) relégable. En progrès, la Berrichonne de Châteauroux semble en mesure d'accrocher un résultat face à une formation havraise, qui gagne rarement depuis fin octobre, dans une nouvelle rencontre à moins de 4 buts.