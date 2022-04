Pronostic Brest Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un derby Brest – Nantes avec des buts de chaque côté

Le derby qui oppose Brest à Nantes met aux prises deux équipes du ventre mou de Ligue 1. Les Brestois possèdent actuellement 11 points d'avance sur le premier relégable tandis que les Nantais en ont 18. Relégable en tout début de saison, le Stade Brestois avait parfaitement réagi après une entame désastreuse en signant une superbe série de 7 victoires consécutives. Depuis cet excellent passage, les hommes de Michel der Zakarian réussissent des coups qui leur ont permis de se constituer un matelas d'avance sur la zone rouge. Ce fut le cas la semaine passée à la Mosson où Brest est allé s'imposer grâce à des réalisations de Satriano et Honorat. Les 2 attaquants sont les hommes forts du moment en Bretagne. Prêté par l'Inter, l'Uruguayen réalise de très bons débuts avec Brest, tandis qu'Honorat est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue 1 malgré ses 10 buts et 4 passes décisives. Avant cette victoire, les Bretons s'étaient inclinés contre Marseille (1-4) et Angers (1-0). En face, le FC Nantes ne risque plus rien en Ligue 1 et conserve un mince espoir de se mêler à la course pour l'Europe. Le point d'orgue de la saison des Canaris sera la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. Malgré cette échéance en tête, le club nantais ne galvaude pas la fin de la saison comme il l'a démontré la semaine passée en s'imposant en Auvergne face à Clermont (2-3). Porté par le talent de ses joueurs offensifs, le FCNA a décroché une victoire importante pour garder confiance. En effet, les hommes de Kombouaré venaient de perdre deux matchs sur le même score de 1-0 face à Troyes et Nantes. Avec Kolo Muani, Blas et Simon, Nantes possède une excellente attaque qui pourrait mettre à mal la défense brestoise. Les deux premiers cités ont d'ailleurs marqué contre Clermont. L'ancien Guingampais a notamment déjà inscrit 3 buts contre Brest cette saison (2 en Coupe de France et 1 lors du match aller). Pour cette affiche entre deux équipes qui jouent sans pression en cette fin de saison, on devrait voir un match agréable avec des buts de chaque côté.