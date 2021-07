Pronostic Brésil Pérou : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la Copa América

Le Paraguay résiste à l’Uruguay

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brésil Pérou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son Mondial 2018 raté, le Brésil règne sans partage sur le football sud-américain. Largement en tête de la poule AmSud des éliminatoires pour la prochaine coupe du Monde (6 victoires en 6 matchs et seulement 2 buts encaissés, lava tenter de conserver son titre dans cette Copa América disputée à domicile). Déjà vainqueur au Brésil en 2019, la sélectiona pour l'instant connu un parcours sans encombre. Sorti 1de son groupe B, le Brésil a battu le Venezuela (3-0) le... Pérou (4-0) et la Colombie (2-1). Opposés au Chili en 8, les Brésiliens sont parvenus à se qualifier malgré le fait d'avoir joué à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps (1-0). Très solide derrière avec sa charnière Thiago Silva - Marquinhos qui se connaît parfaitement bien, le Brésil a fait la différence devant face aux Chiliens grâce à un but du Lyonnais Paqueta.chezpendant l'Euro !⇒ ⇒⇐ ⇐Cette demi-finale de Copa América est une revanche de la finale de la dernière édition puisque le Pérou s'était incliné face au Brésil (3-1) pour le titre. 2du groupe B au 1tour de cette Copa 2021, les Péruviens ont dominé la Colombie (2-1) et le Venezuela (1-0), pour un nul face à l’Equateur (2-2) et donc une grosse défaite (0-4) face au Brésil.ont ensuite eu chaud en 1/8face à un Paraguay privé de son dynamiteur Almiron (Newcastle). Tenus en échec à la fin du temps du réglementaire (3-3), ils sont passés en 1/4 en remportant la séance de tirs au but. En difficulté lors des qualifications pour le Mondial 2022, le Pérou semble un bon cran en-dessous du Brésil et devrait une nouvelle fois baisser pavillon face à l'ogre de la zone AmSud. Avec l'absence de Gabriel Jesus (suspendu), Neymar (2 buts dans la compétition) sera attendu et devrait permettre au Brésil de s'imposer avec au moins 2 buts d'écart comme lors de 5 des 6 derniers duels entre les deux sélections.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises.avecavecavecavecavec(20€ sans SORTIR LA CB + un 1er pari remboursé de 150€) en rentrant le code "SOFOOT20"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Pérou détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !