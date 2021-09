Pronostic Bolivie Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Colombie se replace face à la Bolivie

Après avoir vécu l'intermède de la Copa América, les équipes sud-américaines se retrouvent pour les qualifications pour le Mondial 2022. Sortie dès la phase de poule lors de la Copa suite à 4 défaites en autant de matchs, laespère se reprendre lors de la suite de ces qualifications. Actuellement, la sélection bolivienne est 8avec 3 points de retard sur le dernier qualifié. La Bolivie a disputé 6 rencontres pour un bilan de 3 défaites, 2 nuls et une victoire face au Venezuela (2-1). La sélection bolivienne est composée majoritairement de joueurs évoluant au pays puisque seule le portier Lampe, le défenseur Haquin, le milieu Chumacero et le capitaine Marcelo Martins évoluent à l'étranger. Le dernier nommé, joueur de Cruzeiro, est l'élément le plus capé de sa sélection mais aussi son meilleur buteur avec 25 réalisations.

Présente au dernier Mondial, la Colombie sort d'une Copa América intéressante avec une troisième place obtenue.s'étaient inclinés en demi-finale face au futur vainqueur, l'Argentine lors des tirs aux buts. Dans le cadre de ces éliminatoires du Mondial, les Colombiens ont réalisé une première partie moyenne avec 2 victoires face au Venezuela (3-0) et le Pérou (0-3), pour des nuls contre le Chili (2-2) et l'Argentine (2-2) et 2 défaites contre l'Uruguay (0-3) et surtout en Equateur (6-1). Malgré des absences importantes lors de la Copa América, les Colombiens ont montré qu'ils disposaient d'un bon réservoir de joueurs. Pour ce rassemblement, Reinaldo Rueda a rappelé Falcao, absent au Brésil, et s'appuie sur les Cuadrado, Sanchez, Quintero, Uribe ou Luis Diaz. En revanche, les James Rodriguez, Duvan Zapata et Muriel rateront cette échéance soit par blessure soit par choix de Rueda. Invaincue lors des 10 dernières oppositions face à la Bolivie (8 succès et 2 nuls), la Colombie devra s'appuyer sur sa bonne Copa América pour l'emporter chez une équipe de Bolivie à sa portée et ainsi faire une bonne opération dans le cadre des qualifs'.