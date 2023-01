Pronostic Bastia Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia solide à Furiani face à Pau

De retour en Ligue 2 la saison dernière, Bastia avait réussi sa mission de se maintenir. L’arrivée en cours de saison de Régis Brouard avait été décisive. Mal en point, l’ancien coach clermontois avait su relancer la formation corse pour conserver sa place en L2. Lors de ce nouvel exercice, le Sporting est sur la lignée de ce qu’il avait produit en fin de saison dernière, se trouvant dans le ventre mou du championnat, à la 11place. Les Corses possèdent 7 points d’avance sur la place de 1relégable, occupée par Dijon. En forme, le Sporting réalise une très bonne reprise puisqu’il s’est imposé deux fois consécutivement à la maison face à Caen et Valenciennes sur le même score de 1-0. Ensuite, les Bastiais ont souffert en 32e de finale de la Coupe de France sur la pelouse d’Evreux mais ont arraché leur place en 16lors des tirs aux buts. Sur la lancée de ces bons résultats, Bastia est allé prendre mardi un bon point sur la pelouse d'un Quevilly Rouen en forme (1-1).(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau est une équipe de série. En grande difficulté lors du début du championnat, la formation paloise a ensuite connu une période fructueuse qui lui a permis de se donner de l’air par rapport à la relégation. Mais voilà, depuis la reprise, les hommes de Tholot n’ont pas remporté le moindre match en Ligue 2. Surpris à domicile par une équipe du Paris FC très performante loin de ses bases (0-1), Pau a ensuite perdu un match important dans l’optique du maintien à Niort (2-1). En revanche, les Palois ont stoppé l’hémorragie en milieu de semaine avec un nul à la maison face à une solide équipe grenobloise (0-0). Entretemps, le club béarnais avait signé un exploit en Coupe de France en sortant une formation de l’élite, Montpellier, à la maison (2-1). Suite à ses derniers résultats en championnat, la bande à Tholot ne possède plus que 4 points d’avance sur le 1er relégable. Solide à Furiani, Bastia devrait au moins accrocher le point du nul dans une rencontre qui ne devrait pas nous offrir beaucoup de buts.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(420€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !