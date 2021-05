Pronostic Atalanta Bergame Juventus Turin : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d'Italie

L’Atalanta renverse la Juventus

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta - Juventus :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En pleine progression depuis plusieurs saisons, l’Atalanta Bergame fait désormais partie des meilleures formations italiennes. L’an passé, la Dea est même parvenue à accrocher une place en quart de finale de la Ligue des champions, où elle s’est seulement inclinée en toute fin de rencontre face au PSG. Sur leur lancée, les Bergamasques viennent d’assurer leur place dans le Top 4 de Serie A et seront donc encore présents en Ligue des Champions l’an prochain. Renommée pour son football offensif, l’équipe de Gasperini espère maintenant décrocher un titre pour confirmer cette progression linéaire. Battu par la Lazio il y a deux ans lors de la finale de cette Coppa Italia, le club bergamasque veut s’appuyer sur cette expérience pour venir cette fois à bout de la Juventus. Cette saison, l’Atalanta a tenu tête au club piémontais en Serie A avec un nul à Turin (1-1) et une victoire à Bergame (1-0). En pleine forme, laest invaincue en championnat lors des 11 dernières journées avec un bilan exceptionnel de 9 victoires pour 2 nuls. Le week-end dernier, les Bergamasques nous ont une nouvelle fois offert un match riche en buts face au Genoa (victoire 3-4). Pour atteindre cette finale de la coupe d’Italie, l’Atalanta a notamment éliminé la Lazio et le Napoli.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Juventus vit un exercice compliqué. En effet, à l’heure d’affronter l’Atalanta en finale de la Coupe d’Italie, la Vieille Dame n’est pas assurée de participer à la prochaine Ligue des Champions. Avec un point de retard sur le Napoli, 4, la Juve n’a plus son destin en main et va devoir s’imposer à Bologne lors de la dernière journée et compter sur un faux pas de ses adversaires. Le week-end dernier, les Turinois sont sortis vainqueurs du choc face à l’Inter (3-2) malgré une infériorité numérique en fin de rencontre. La Juve peut compter sur un Cristiano Ronaldo toujours aussi efficace avec 29 réalisations depuis le début de saison. Pour atteindre ce stade de la compétition, les Bianconeri se sont défaits de l’Inter en demi-finale (1-2 en cumulé). Impressionnante depuis plusieurs semaines et déterminé à confirmer les progrès réalisés depuis plusieurs saisons, l’Atalanta devrait remporter cette Coppa Italia, au détriment d’une Juve décevante et sur le déclin.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Juventus Turin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !