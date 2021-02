Pronostic Aston Villa Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa – Leicester : des buts de chaque côté

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa - Leicester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son retour dans l’élite anglaise, Aston Villa a été tout proche de redescendre en Championship. Sauvé lors de l’ultime journée, le club de Birmingham s’est appuyé sur cette expérience pour réaliser un exercice nettement plus convaincant. En effet, Villa pointe actuellement en 8position du classement avec 6 points de retard sur le Top 4. Les hommes de Dean Smith ont en plus deux matchs en retard à disputer. Vainqueurs d’Arsenal à Villa Park (1-0) grâce à un but d’Ollie Watkins, lesont ensuite pris le point du nul à Brighton (0-0) bien aidé par son gardien Emiliano Martinez, auteur de plusieurs parades. Lors de cette rencontre, Morgan Sanson a effectué ses débuts en remplaçant Ross Barkley. L’ex de Chelsea avait marqué l’unique but de la rencontre lors du match aller face à Leicester (0-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leicester est sur la lancée de sa saison dernière et occupe la troisième place. Lesont réussi une très belle opération le week-end dernier en renversant Liverpool (3-1) avec des buts de ses meilleurs éléments, James Maddison, Jamie Vardy et Ashley Barnes. Les hommes de Brendan Rodgers sont en forme et n’ont perdu qu’une seule rencontre lors des 11 dernières journées, face à Leeds au King Power (1-3). De plus, Leicester s’est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup suite à son succès face à Brighton et affrontera Manchester United. En déplacement, lesn’ont perdu qu’une fois sur le terrain de Liverpool et veulent poursuivre leur série à Villa Park. Jeudi, les partenaires de Jamie Vardy ont confirmé leurs excellentes dispositions à l’extérieur en Europa League avec un bon nul obtenu face au Slavia Prague (0-0). Ces deux formations possèdent des potentiels offensifs intéressants et ont des objectifs bien précis en cette fin de saison (une qualification en C3 pour Villa, en C1 pour Leicester), ce qui devrait nous offrir une rencontre avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Leicester détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !