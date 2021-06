Pronostic Angleterre Allemagne : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l'Euro

Deux bonus EXCLU pour parier sur Angleterre - Allemagne !

Une Angleterre qui interroge

L’Allemagne souffle le chaud et le froid

Quel onze pour Southgate ?

Les compo probables :

Un Angleterre – Allemagne digne de 1996 ?

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l'Angleterre était l'une des nations favorites pour décrocher le trophée cet été. En effet, les Anglais avaient confirmé leur parcours russe en se qualifiant pour le Final 4 de la 1Ligue des nations et en obtenant tranquillement son billet pour cet Euro. De plus, Gareth Southgate dispose d'un effectif plus fort et plus conséquent que lors du Mondial en 2018. Avec l'éclosion des Mount, Sancho, Rice, Grealish, la sélection desest armée pour aller loin dans la compétition. En revanche, malgré cette accumulation de talents, la sélection anglaise s'est montrée décevante lors de ses 3 premières rencontres de cet Euro. Après 20 excellentes minutes face à la Croatie, les Anglais ont souffert face au bloc croate mais ont tout de même réussi à s'imposer grâce à Raheem Sterling. Ensuite, l'Angleterre a été tenue en échec par son voisin, la modeste Ecosse, dans un derby où elle s'est faite bien bouger (0-0). Qualifiés au coup d'envoi de leur match face à la République tchèque, les Anglais ont signé une prestation semblable à celle face à la Croatie. Partis forts, les partenaires d'Harry Kane ont ouvert le score par l'intermédiaire de Raheem Sterling, parfaitement servi par Jack Grealish. En contrôle par la suite, l'Angleterre n'a plus rien montré sur le plan offensif. A l'heure de débuter la phase à élimination directe, les suiveurs anglais s'interrogent sur l'aptitude de leur équipe à élever son niveau de jeu face à une nation contre lesquels ils ne réussissent guère. En effet, les Anglais avaient confirmé leur parcours russe en se qualifiant pour le Final 4 de la 1Ligue des nations et en obtenant tranquillement son billet pour cet Euro. De plus, Gareth Southgate dispose d’un effectif plus fort et plus conséquent que lors du Mondial en 2018. Avec l’éclosion des Mount, Sancho, Rice, Grealish, la sélection desest armée pour aller loin dans la compétition. En revanche, malgré cette accumulation de talents, la sélection anglaise s’est montrée décevante lors de ses 3 premières rencontres de cet Euro. Après 20 excellentes minutes face à la Croatie, les Anglais ont souffert face au bloc croate mais ont tout de même réussi à s’imposer grâce à Raheem Sterling. Ensuite, l’Angleterre a été tenue en échec par son voisin, la modeste Ecosse, dans un derby où elle s'est faite bien bouger (0-0). Qualifiés au coup d’envoi de leur match face à la République tchèque, les Anglais ont signé une prestation semblable à celle face à la Croatie. Partis forts, les partenaires d’Harry Kane ont ouvert le score par l’intermédiaire de Raheem Sterling, parfaitement servi par Jack Grealish. En contrôle par la suite, l’Angleterre n’a plus rien montré sur le plan offensif. A l’heure de débuter la phase à élimination directe, les suiveurs anglais s’interrogent sur l’aptitude de leur équipe à élever son niveau de jeu face à une nation contre lesquels ils ne réussissent guère.Décevante lors de la Coupe du Monde 2018, l’Allemagne était attendue sur ce championnat d’Europe. Pour son entrée en lice dans cet Euro, las’est inclinée face à la France (1-0). Tombés face à de solides champions du monde, les Allemands se retrouvaient au pied du mur face au Portugal. Rapidement menés au score sur l’une des rares opportunités lusitaniennes, les partenaires de Manuel Neuer ont haussé le rythme pour décrocher une victoire amplement méritée (4-2). Pour son dernier match, l’Allemagne devait au moins accrocher un nul face à la Hongrie, plus faible adversaire du groupe. Boostés par leur nul contre la France, les Hongrois ont poussé les Allemands dans leurs derniers retranchements. Néanmoins, lan’a rien lâché pour égaliser en fin de rencontre (2-2) et valider sa place pour les 8de finale. Irrégulière avant le début de l’Euro, la sélection allemande tâtonne toujours comme le montrent ses performances lors de cet Euro. Löw peut cependant se satisfaire de l’état d’esprit de sa sélection qui, malgré les critiques et un tirage très compliqué, n’a jamais abdiqué et s’est qualifiée pour les 8de finale.Lors de la phase de poule, le leitmotiv de Gareth Southgate était la qualification coûte que coûte pour les 8de finale. Si le sélectionneur anglais avait pour habitude d’aligner un onze offensif lors des matchs de qualification, il a surpris en choisissant l’équilibre de son équipe au détriment de l’allant offensif sur ce début d'Euro. Pour ces 8de finale, Southgate pourrait effectuer des changements dans son équipe, car Saka et Grealish ont marqué des points lors du dernier match. Le joueur d’Arsenal a été très percutant sur son côté tandis que le capitaine despeut être le leader technique au sein des. Contraint à l’isolement pour avoir été cas contact de Billy Gilmour, Mason Mount devrait retrouver sa place dans l’équipe. De son côté, l’Allemagne a déjà pu se tester face à de grosses nations et Joachim Löw a pu effectuer quelques réglages tactiques au sein de sa formation. Les joueurs de côté que sont Kimmich et Gosens ont une grande responsabilité dans le jeu de la. Offensivement, Kai Havertz est en train de prendre de plus en plus d’importance. Sur la lancée de son excellente fin de saison avec Chelsea, l’ex du Bayer a marqué lors des deux derniers matchs et pourrait gêner la défense anglaise par ses dézonages incessants.: Pickford - James, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Mount - Foden, Kane, Sterling.: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz.Pour ce remake de la demi-finale de l’Euro 1996 qui avait été également disputée à Wembley (qualification de l'Allemagne aux tirs au but), Anglais et Allemands devraient nous offrir une nouvelle bataille sans doute très serrée. Cette rencontre s’annonce ouverte avec une Allemagne joueuse mais aussi fébrile défensivement, et une Angleterre qui doit élever son niveau de jeu pour passer cet obstacle. Les Anglais ont assuré l’essentiel en phase de poule mais n’ont pas dû affronter des adversaires coriaces, au contraire de l’Allemagne qui a rencontré la France et le Portugal. Passée proche de l'élimination, l'Allemagne pourrait, comme en 1996, jouer un mauvais tour à l'Angleterre qui sera soutenu par 45.000 fans à Wembley mais qui semblent parfois sans idée devant. Au regard de la qualité offensive des deux formations, ce 8de finale pourrait nous offrir des buts.