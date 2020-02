Pronostic Amiens Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens – Metz : un match de la peur cadenassé !

La 27journée de Ligue 1 nous offre une affiche importante dans le cadre de la lutte pour le maintien entre Amiens et Metz. Les Picards sont actuellement relégables avec 5 points de retard sur Dijon, première formation à sauver sa place dans l'élite. Les hommes de Luka Elsner ont réalisé de nombreux matchs nuls lors des dernières journées, 5 lors des 7 dernières rencontres. Le week-end dernier, les partenaires de Kakuta ont une nouvelle fois partagé les points avec Strasbourg. Pour retrouver trace d'un succès amiénois, il faut remonter à début novembre et la réception de Brest. Ce samedi, Amiens joue gros face à un adversaire direct pour le maintien. En effet, le FC Metz n'est pas au mieux et compte seulement 6 points de plus qu'Amiens. Les hommes de Vincent Hognon réalisent un bon début d'année 2020 au cours duquel ils n'ont perdu qu'à deux reprises contre Bordeaux et le week-end dernier contre Lyon. Les Grenats ont livré une bonne prestation face aux hommes de Rudi Garcia mais ont été puni sur les rares offensives lyonnaises. De plus, Hognon a perdu son capitaine et meilleur buteur, le sénégalais Habibou Diallo, expulsé contre les Gones. En déplacement, Metz reste sur 4 matchs sans défaite et espère au moins conserver son avance sur Amiens ce week-end. Cette rencontre entre deux équipes luttant pour leur survie s'annonce très tendue et peu de buts sont à prévoir entre un Amiens qui n'a pas su marquer sur 3 de ses 5 derniers matchs.