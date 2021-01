Pronostic Ajax PSV Eindhoven : Analyse, cotes et prono du match de l'Eredivisie

L’Ajax s’impose dans le choc face au PSV Eindhoven

La 15journée d'Eredivisie nous offre une traditionnelle affiche avec l'opposition entre l'Ajax et le PSV Eindhoven. Ces deux formations se livrent un duel pour le titre, avec actuellement un léger avantage pour le club d'Amsterdam qui compte 1 point d'avance sur le PSV. Les hommes d'Erik Ten Hag ont récemment perdu des points à domicile face à Twente, mais aussi à Willem II qui lutte pour le maintien. Sur la scène européenne, l'Ajax, troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame, a été rebasculé en Europa League où elle affrontera Lille en seizième de finale. Dans cette équipe, on retrouve d'excellents éléments comme les expérimentés Tadic, Klaasen, Blind, Huntelaar ou Tagliafico, mais aussi des jeunes pousses comme Antony, Traoré ou Ryan Gravenberch, révélations de ce début de saison. De son côté, le PSV se montre très solide avec un seul revers concédé depuis le début la saison. Les hommes de Roger Schmidt se sont inclinés face au Vitesse Arnhem au cœur de l'automne. Sur une excellente dynamique, le PSV reste invaincue lors des 11 dernières rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Les partenaires de l'ancien Niçois Boscagli restent sur deux très belles prestations face à Waalwijk (4-1) et contre Venlo (4-1). Le coach allemand, Schmidt s'appuie sur d'excellents joueurs comme Dyonell Malen ou sur l'ancien de Dortmund, Mario Gotze, épanoui en Hollande. Pour ce choc entre les deux premiers, l'Ajax devrait démarrer l'année, à domicile et renforcé par l'arrivée de Sébastien Haller, par un succès et accentuer son avance sur le PSV.