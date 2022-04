Pronostic Ajaccio Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio sur sa lancée face à Pau

Dans le Top 5 de Ligue 2 depuis quasiment l'entame du championnat, Ajaccio a également souvent été sur le podium. Les Corses semblent partis pour se livrer un duel avec le Paris FC pour le deuxième accessit direct pour la Ligue 1. Le week-end dernier, les hommes d'Olivier Pantaloni ont profité de la défaite des parisiens chez le leader toulousain pour reprendre la place de dauphin grâce à son succès sur la lanterne rouge nancéenne (0-2). L'ACA a fait la différence en seconde période avec des buts d'El Idrissy et de Bayala, entrés en cours de jeu. Ce second succès consécutif permet au club corse de compter 2 points d'avance sur le PFC. Après avoir connu un passage délicat fin janvier, Ajaccio était reparti de l'avant malgré une défaite surprise dans le derby face à Bastia. En effet, le club corse a remporté 5 de ses 7 derniers matchs. Toujours aussi solide, l'ACA possède de loin la meilleure défense du championnat avec 15 buts encaissés.

En face, Pau fait partie des formations calées dans le ventre mou de la Ligue 2. Les hommes de Tholot sont distancés pour la course aux playoffs (12 unités de retard) et possèdent un matelas d'avance sur la relégation (11 points). Lors des 7 dernières journées, la formation béarnaise devrait être en mesure de prendre des points supplémentaires qui devraient lui assurer sa place en Ligue 2 pour la saison prochaine. Le club palois a une nouvelle fois profité de ses excellentes dispositions à domicile pour décrocher une victoire précieuse contre le Havre (2-1) lors de la dernière journée. Menés au score par les Normands, les Béarnais ont renversé le match par Armand et Naidji. En déplacement, le bilan est beaucoup plus compliqué avec une seule victoire lors des 14 derniers matchs à l'extérieur. Devant son public, Ajaccio devrait prendre les 3 points face à une formation paloise peu à l'aise loin de ses bases.