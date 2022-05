Professeur Raúl

À 36 ans, Raúl Albiol est devenu le joueur espagnol le plus âgé à jouer en Ligue des champions, et les années ne semblent pas le heurter. Ou peut-être même mieux : comme le bon vin, le défenseur central de Villarreal se bonifie en vieillissant.

Pau x Raúl, 13 ans d’écart, et jamais aussi proches techniquement

Mardi soir à l’Estadio de la Ceramica, les tribunes seront garnies d’anciennes gloires : Joan Roman Riquelme, Marcos Senna, Santi Cazorla, Robert Pirès... Au milieu de ces quadragénaires, issus pour certains de la génération dorée de 2006, dernière à avoir atteint des demi-finales de Ligue des champions avec le Sous-Marin jaune, un défenseur de 36 balais incarne en quelque sorte la relève. Le brassard au bras, Raúl Albiol est le dernier rempart d’une équipe de Villarreal qui atteint pour la seconde fois de son histoire ce stade de la compétition. Et tout comme toute la ville de 50 000 habitants, le défenseur central rêve de vivre une finale de Ligue des champions, à Saint-Denis, là où 16 ans avant, lesauraient déjà aimé avoir rendez-vous., s’amusait le vétéran.Homme du match côté Villarreal lors de l’aller à Anfield, Raúl Albiol fait en tout cas tout son possible pour se rendre au Stade de France. Et y emmener ses copains, lui le bon leader d’un club qui pêche encore par manque d’expérience de ces grands matchs. Passé par Valence, le Real Madrid et le Napoli, celui qui est devenu à 36 ans et 235 jours l’Espagnol le plus âgé à jouer une demi-finale de Ligue des champions a du savoir à revendre. Sa science de l’anticipation et du placement lui permet de masquer les années prises, si bien qu’à son âge avancé, il n’a manqué aucun des onze matchs de Ligue des champions de son équipe., plaidait-il tout de même à Radio Marca avant le quart de finale contre le Bayern.À Vila-real, Raúl Albiol fait l’unanimité, voire plus. Il n’est plus ce défenseur fini, comme il avait été classifié après son départ du Napoli, mais bien un pilier d’une équipe encore en course pour un grand Chelem Ligue Europa-Ligue des champions. À la Ceramica, le quasi-quadragénaire a même son chant à sa gloire, alors qu’il a été formé au sein du club ennemi : Valence., s’est ému celui qui n’aime pas parler de ses performances.Natif de la communauté valencienne, il fait partie de ces nombreux exilés du Valence CF qui s’éclatent sur le tard à Villarreal. Le tout en entraînant avec lui toute une équipe, dont son jeune coéquipier, Pau Torres, 25 ans., soulignait Jürgen Klopp la veille du match aller.Transformé en véritable roc, l’expérimenté laisse les relances propres et les transversales à son plus jeune coéquipier., remarque Fran Palomares, ex-entraîneur du cadet.La paire Albiol-Torres est tellement complémentaire qu’elle pourrait être la charnière de laau prochain Mondial, tant Luis Enrique ne parvient pas à trouver deux axiaux complémentaires. Avant d’aller briller au Qatar, dans ce qui ressemble à, le vieux roublard de 37 ans a un rendez-vous de la plus haute importance contre les, pour finir le

Par Anna Carreau