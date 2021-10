Allemagne : la qualif à la place du calife

Alors que l’Allemagne attend de connaître son prochain chancelier, son équipe nationale a déjà trouvé l’homme providentiel, elle. Hans-Dieter Flick a parfaitement démarré son mandat en alignant cinq victoires et en faisant de sa nation la première à rejoindre le Qatar, pays organisateur, sur la grille de départ de la Coupe du monde 2022. L'ex-coach du Bayern a désormais 13 mois pour modeler son groupe et lui redonner la forme d’un grand.

Des jeunes et du jeu

« Avec cette mentalité, on peut faire beaucoup de choses »

Par Quentin Ballue

La copie est propre, et rendue dans les temps. L’Allemagne disputera bel et bien sa vingtième Coupe du monde au Qatar l’an prochain (21 novembre-18 décembre). Absolument rien d'étonnant pour une nation placée dans le groupe J avec des adversaires tous classés au-delà de la 40place mondiale. Choqués par la Macédoine de Goran Pandev et Eljif Elmas à la Schauinsland-Reisen-Arena en mars , les Aigles se sont bien remplumés depuis la prise de fonction de Hans-Dieter Flick, loin d'arriver en terre inconnue avec ses huit années d'adjoint de Joachim Löw. Sortie en phase de poules du Mondial russe et en huitièmes de finale l'Euro, laretrouve un peu d’ego.L’adversité reste modeste, mais les résultats prêtent à l’optimisme. Le Liechtenstein (0-2), l'Arménie (6-0), l'Islande (0-4), la Roumanie (2-1) et la Macédoine du Nord (0-4) sont tous passés à la casserole. Un carton plein et un score cumulé de 18-1 qui reflètent un changement de style, aveccomme le note Kicker . La machine n’est pas encore totalement rodée, mais l’aventure ne fait que commencer. Stop à la défense à trois installée par Joachim Löw pour l'Euro, place au 4-2-3-1. Toujours avec une ossature bavaroise, Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané et Thomas Müller étant tous identifiés comme des piliers.Autre choix fort de Flick : accorder de la continuité à Timo Werner. Une vraie différence avec son prédécesseur, qui ne l'avait titularisé qu'une fois en 2021. Résultat : une efficacité retrouvée et cinq buts plantés par l’attaquant de Chelsea en autant de matchs joués. Le meilleur entraîneur de l’année 2020 accorde aussi sa confiance aux jeunes, en têtes desquels Jamal Musiala (18 ans) et Florian Wirtz (18 ans), qu’il a utilisés quatre fois en cinq rencontres. Il a également lancé Karim Adeyemi (19 ans) dans le grand bain, avec succès puisque la pépite de Salzbourg compte déjà un but (contre l'Arménie) et une passe décisive (contre la Macédoine du Nord). Les fondations sont posées.L'homme du sextuplé historique du Bayern sortait le tableau noir pour Kicker il y a quelques jours : «Sans pitié. Tant mieux, parce qu'il ne faudra pas en avoir non plus pour la suite.L’Allemagne peut s'attendre à ne pas être tête de série au moment du tirage au sort des groupes du Mondial, la faute à sa 14place au classement FIFA. Ce qui l'exposera à se coltiner un gros morceau du style Belgique, Brésil, France ou Italie. Quoi qu’il en soit, l’objectif ne changera pas., annonce le sélectionneur.La difficile victoire sur la Roumanie, grattée à la 81e minute grâce à Müller , a mis en lumière certains défauts, sans provoquer un changement de cap., soutient Manuel Neuer.On s’était dit rendez-vous dans un an.