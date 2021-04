Pourquoi Pastore doit revenir à Palerme

Il y a dix ans, le 16 avril 2011, Palerme s'imposait contre la Roma 3 à 2. S'il ne marque pas ce jour-là, Javier Pastore est étincelant dans l'attaque sicilienne aux côtés d'Abel Hernández et de Mauricio Pinilla, et confirme, à 21 ans, son statut de star montante, quelques mois après avoir été élu joueur de l'année 2010 en Serie A. Dix ans plus tard, le prodige argentin est passé du côté romain, et à 31 ans, les perspectives d'avenir d'El Flaco sont aussi maigres que son surnom. C'est maintenant une urgence : il faut sauver le soldat Pastore. Et ça tombe bien : l'escadrille Palerme aurait bien besoin d'un coup de main.

De héros à zéro, vraiment ?

Palerme, le terrain parfait pour enfin se libérer

Maurice de Rambuteau

Depuis quelques jours, c'est devenu LA vanne à la mode en Italie : Javier Pastore a joué au foot !Après dix mois d'absence et une dernière apparition sur les terrains le 28 juin 2020 contre le Milan, l'ancien Parisien a grappillé quelques minutes (quatorze précisément) contre Bologne et le Torino en championnat, assistant entre les deux rencontres à la qualification poussive des siens en Ligue Europa face à l'Ajax des tribunes, la Roma n'ayant pas jugé bon de l'inscrire sur la liste pour la C3. Peu importe, les blessures ont (pour l'instant) laissé tranquille le pauvre Pastore, dont le spleen reste apparent. À 31 ans, à quoi ressemblera la suite pour l'esthète argentin ? Dur à dire, même si son contrat à la Roma court encore jusqu'en 2023 (!). Reste que l'heure n'est pas encore venue de le voir tirer sa révérence. Pas maintenant. Les supporters de Palerme, auxquels il a fait vivre une saison féérique en 2010-2011, ne diront pas le contraire.Non, Javier Pastore n'a pas passé sa carrière à décliner, passant du statut de pépite en puissance à celui de boulet pour son entraîneur. Ce serait trop réducteur, voire même carrément faux. En vérité, le milieu offensif a toujours été le même joueur : parfois génial, trop souvent décevant, toujours inconstant. Une phrase prononcée par l'un des commentateurs de beIN Sports un soir de PSG-Chelsea en avril 2014 après un slalom dantesque d'peut résumer la carrière du principal intéressé :Un souhait qui a brulé les lèvres de tous les supporters du PSG ce soir-là, et tous les autres soirs où Pastore a montré que, parfois, il pouvait être plus fort que tous les autres. Un souhait qui, sans doute, est passé dans la tête des supporters de la Roma au moment de voir l'Argentin débarquer en 2018. Sans succès, malgré quelques fulgurances, pour changer. Il y a près d'un an, Ángel Cappa, son entraîneur à Huracán en début de carrière, théorisait au micro de Late FM sur la déception Pastore :La solution, dès lors, paraît toute trouvée : revenir là où tout allait encore bien, oùétait le leader technique d'une équipe en pleine bourre. Et si c'était aussi simple que ça ? Personne en Serie A ne veut plus d'un Pastore qu'on considère comme fini ? Ça tombe bien, Palerme n'y est plus, en Serie A. Depuis le départ de son Javier adoré, le clubvit un enfer : deux relégations en Serie B en 2013 et 2017 ; une rétrogradation en Serie C en 2019 ; et une liquidation suivie d'une relégation en Serie D la même année à la suite d'un imbroglio . Le 23 juillet 2019, l'Italie a assisté à la naissance d'un nouveau club, sous le nom de Società Sportiva Dilettantistica Palermo, avec un nouveau logo et de nouveaux propriétaires. Près de deux saisons plus tard, Palerme végète dans le ventre mou de son groupe en Serie C (9), la troisième division italienne. Qu'il semble loin, le début des années 2010, où Palerme éblouissait la Serie A et se qualifiait pour l'Europe !D'un côté, nous voilà donc avec un joueur en perdition, pour ne pas dire en échec, et dont l'avenir dans le foot est incertain. De l'autre, un club reparti de zéro qui peine à retrouver sa gloire d'antan. Imaginez un peu le tableau : Pastore, 32 ans en juin, qui met de côté le prestige pour retourner dans un club qui l'a toujours adulé, et qui ne l'a jamais vraiment oublié. Un club tombé si bas qu'il ne lui imposera aucune exigence, aucun pression, si ce n'est celle de câliner le ballon sous le maillot rose. Le retour au pays du fils prodigue avec une mission très simple : aider Palerme à retrouver la Serie A. Certains diront que cette histoire a des airs de mauvais scénario hollywoodien, voire de douce utopie dans un monde dirigé par les billets verts et le cynisme. Mais à l'heure où le romantisme n'a (presque) plus sa place dans le football européen, on a envie de rêver. Un peu comme ce soir d'avril 2014 où le Parc des Princes avait chaviré de bonheur grâce à un coup de baguette magique de Javier Pastore.