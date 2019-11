Pourquoi Antonio Conte galère-t-il en Ligue des champions ?

Après la défaite renversante sur le terrain du Borussia Dortmund alors que son Inter menait 2-0 à la mi-temps, Antonio Conte a mis en avant les limites de son effectif pour justifier ce revers et réclamé des renforts à ses dirigeants. Un discours pas nouveau dissimulant un certain manque de réussite en Ligue des champions pour l'Italien, qui n'apprécie cependant pas vraiment faire tourner ses joueurs.

Moins de moyens que les autres, réellement ?

Pas l'équipe pour faire mieux qu'un quart, franchement ?

Par Florian Cadu

Propos de PK recueillis par FC

Un léger réglage de micro, et c'est parti. Après la défaite renversante de l'Inter sur la pelouse du Borussia Dortmund, Antonio Conte exploite à merveille la conférence de presse pour faire passer son message . Toujours avec la même confiance, toujours avec le même regard perçant, toujours avec les mêmes mots qui claquent : «Et d'enchaîner, toujours sur le même ton, toujours avec la même idée en tête : «» En d'autres termes, et même si l'échange avec les journalistes ne s'arrêtent pas là, l'Italien n'a quasiment aucune responsabilité dans ce revers qui a vu son équipe s'écrouler en deuxième période après avoir mené 2-0 et ses soldats exténués n'y sont pour rien non plus. Les coupables, ce sont ses employeurs qui ne lui ont pas offert un effectif assez dense pour jouer sur deux tableaux à la fois.Effectivement, les titulaires de l'Inter tirent actuellement la langue. Avec six gros matchs en 17 petits jours (déplacements à Sassuolo, Brescia, Bologne et donc Dortmund ; réceptions du Borussia et de Parme), l'évacuation naturelle de sueur ne suffit plus, et la transpiration tente de s'échapper par la bouche ouverte. Surtout pour certains, comme la doublette d'attaquants Romelu Lukaku-Lautaro Martínez. Reste que l'excuse de l'extrême fatigue et de l'inexpérience semble un peu facile, pour expliquer la troisième place des Milanais dans cette poule F de haut niveau où Barcelone trône en tête. Oui, les Allemands n'ont que dix journées de Bundesliga dans les jambes contre onze de Serie A pour les Italiens. Mais depuis la trêve internationale, ils ont dû autant enchaîner et ne disposent pas d'un groupe intrinsèquement beaucoup plus élevé en apparence. Que ce soit en quantité, ou en qualité. D'ailleurs, Lucien Favre et Conte ont pour l'instant fait appel à un nombre similaire d'éléments cette saison.D'ailleurs, que le technicien transalpin regrette que ce soient «» sonne comme un argument de mauvaise foi. Car partout où il est passé (Juventus, Chelsea...), l'ancien sélectionneur du pays n'a cessé de s'appuyer sur les mêmes hommes. Sur le même onze. Sur les mêmes remplaçants. «, confirme Pedro Kamata, qui a connu le bonhomme à Bari (2008-2009) et à Sienne (2010-2011) où ce fonctionnement était déjà installé.Là réside peut-être l'une des raisons des échecs de Conte en C1. Considéré comme l'un des meilleurs coachs de la planète, mais aussi comme un homme de touche qui épuise son effectif tout en remportant des titres nationaux et ne reste jamais bien longtemps sur le même banc, le monsieur n'est pourtant jamais entré dans le dernier carré de Ligue des champions en trois campagnes. En 2012-2013 ? Élimination de sa Juve en quarts, face au Bayern Munich. En 2013-2014 ? Sa Vieille Dame dégagée d'un groupe pas non plus terrorisant (Copenhague, Galatasaray, Real Madrid). En 2017-2018 ? Sessortis en huitièmes, par Barcelone. Pourtant, à Turin ou à Londres, le tacticien avait l'occasion de se mettre à la rotation et ne l'a pas fait.En 2014, le bel Antonio avait déjà avancé un discours équivalent à celui d'aujourd'hui. «» , balançait-il à lapour imposer davantage de moyens, quelques mois avant de quitter le champion d'Italie en titre. Derrière, Massimiliano Allegri avait pris la suite et atteint la finale de LDC dès sa première année. Coïncidence ? Sûrement. À cinquante ans, le principal intéressé a de toute façon largement le temps de hisser son palmarès au niveau de celui de José Mourinho ou de Pep Guardiola. N'empêche que s'il compte se rapprocher de la coupe aux grandes oreilles, l'ex de l'Atalanta - à qui on a certes dû promettre davantage que ce dont il dispose en ce moment - va devoir arrêter de chouiner constamment en réclamant des renforts. Ou tout simplement varier en gardant à l'esprit que si ses poulains sont surmenés, c'est sans doute autant la faute des compétitions que de son management.