Pour Carragher, « Liverpool doit ressembler davantage à Chelsea »

La voix de la sagesse.Bien placé dans la course au titre mi-décembre, Liverpool a perdu des plumes lors des deux dernières journées. Accrochés par Tottenham (2-2) et battus par Leicester (1-0), lesaccusent désormais neuf points de retard sur le leader Manchester City, avec un match en moins. La quête du championnat se compliquant sérieusement, Jamie Carragher espère que son ancien club saura montrer plus de considération pour les coupes nationales. Dans sa colonne pour, il explique ainsi que bien que Jürgen Klopp ait d’ores et déjà sa place dans la légende du LFC, «» s’il n’ajoute pas d’autres trophées à côté de la Ligue des champions, de la Premier League, de la Supercoupe d’Europe et du Mondial des clubs remportés entre 2019 et 2020.Prends des notes, Jürgen.