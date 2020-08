Portland défait Orlando et remporte le tournoi « MLS is back »

1

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans Lillard et McCollum. Le tournoi d’ouverture de la MLS touche à sa fin, et c’est Portland qui repart en triomphe de la bulle. Vainqueur 2-1 d’Orlando en finale ce mardi, lesse sont illustrés à la 27par l’intermédiaire d’une tête du défenseur français, Larrys Mabiala, puis à la 66via Dario Zuparic. Un but de Mauricio Pereyra à la 39était pourtant venu remettre Orlando dans le match, mais les coéquipiers de Nani repartent bredouilles et tristes deuxièmes du tournoi. Suspendue depuis la mi-mars , la saison de MLS reprend dès mercredi dans les 26 stades des équipes engagées dans le championnat. Terminée la bulle, donc, tandis que la ligue américaine annonce travailler avec les trois franchises canadiennes (Impact Montréal, Toronto FC, Vancouver Whitecaps) pour leur permettre de voyager, malgré les restrictions de déplacement entre le Canada et les États-Unis.La MLS reprend son cours, pour le plus grand plaisir de Blaise.