Monaco croque Montpellier

Montpellier (3-4-1-2) : Omlin - Congré, Pedro Mendes, Cozza - Sambia, Le Tallec (Savanier, 54e), Ferri (Chotard, 83e), Ristic (Wahi, 54e)- Mollet - Laborde (Mavididi, 82e), Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Monaco (4-4-2) : Lecomte - Caio Henrique (Matsima, 90e), Badiashile, Maripan, Sidibé - Tchouaméni, Fofana, Diop (Golovin, 70e), Aguilar (Ballot-Touré, 80e)- Ben Yedder (Jovetić, 80e), Volland (Disasi, 90e). Entraîneur : Niko Kovač.

À l’heure où la qualité de la Ligue 1 est au centre des débats pour le nouvel appel d’offres, ce Montpellier-Monaco a fait en sorte de revoir la facture à la hausse.Une rencontre ouverte avec cinq buts, de beaux gestes, et une équipe menée 3-0 capable de revenir à 3-2 : non, ce n’était pas une affiche de Bundesliga, mais bien un choc entre prétendants à l’Europe de cette bonne vieille Ligue des talents qui ce soir portait bien son nom. Et dans ce match aux airs de Bundesliga, pas étonnant de voir Kevin Volland tirer son épingle du jeu. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen a inscrit son dixième but de la saison pour ouvrir le score en faveur de Monaco, jusque-là bousculé par le MHSC. Mais après une reprise de Ben Yedder sur la barre, l’Allemand a bien senti le coup en plaçant une demi-volée plat du pied. Son compère Ben Yedder a ensuite été plus en réussite pour inscrire le but du break sur une tête bien sentie, son premier pion depuis le 12 décembreÀ la pause, l’ASM avait donc le match bien en main. Et encore un peu plus à l’heure de jeu, quand Ben Yedder a profité d’un penalty obtenu par Volland pour inscrire un doublé. On pensait alors le match acquis aux Monégasques, mais ce serait mal connaître le MHSC et aussi l’ASM, souvent capable de passer au travers d’une partie de la rencontre. Une tendance confirmée par la réduction du score immédiate de Wahi, 18 ans à peine. Puis par la Madjer revisitée d’Andy Delort, bien servi par Florent Mollet. La fin de match devenait alors complètement folle, avec un sauvetage de Ferri sur sa ligne face à Golovin, suivi d’une frappe de Delort claquée par Lecomte. Le climax d’une soirée plaisante, mais qui avait livré son lot de folies. Le score ne bouge plus, Monaco ramène les trois points de l’Hérault et se rapproche du podium.Pour l’ASM, Lecomte est bon à Montpellier. Comme entre 2017 et 2019.