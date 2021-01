Pochettino positif à la Covid-19

1

? L’entraîneur du @PSG_inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.Ses adjoints Jesus Pérez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2021

CG

Pas de voyage à Angers pour Mauricio Pochettino.Non, le nouveau technicien du Paris Saint-Germain n'aura pas le plaisir de mettre les pieds au stade Raymond-Kopa et d'échanger quelques mots avec Stéphane Moulin, puisqu'il a été testé positif à la Covid-19, a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. Le PSG a évidemment précisé que le coach argentin allait respecter l'isolement et le protocole sanitaire dans les prochains jours. Ses adjoints Jesus Pérez et Miguel D'Agostino prendront le relais dès ce week-end et s'occuperont de donner les consignes à Kylian Mbappé et sa bande à Angers. Pour rappel, Thilo Kehrer, Rafinha et Colin Dagba sont également touchés par le virus au sein du club.Espérons qu'il n'y a pas eu trop de câlins après la victoire au Trophée des champions.