Platini : « Le football n’appartient pas à la FIFA et à l’UEFA »

L’ancien patron de l’UEFA s’attaque aux instances du football.Chaque parole de Michel Platini est à savourer, déguster et décortiquer. Ce mardi, le triple Ballon d’or entre 1983 et 1985 a décidé de s’attaquer à la mauvaise gestion de la Superligue par l’UEFA et la FIFA, tout en délicatesse et sincérité, comme à son habitude., lâche ainsi Platoche dans un long entretien à L'Équipe , le président de l’UEFA avec qui Platini explique n’avoir. Si pour l’international français, les responsables de la Superligue, il estime aussi que le rôle des médias, des supporters et de certains entraîneurs comme Guardiola ont été fondamentaux dans le flop de ce projet.Platini n’a également pas hésité à tacler l’instance européenne concernant la nouvelle formule de la Ligue des champions., poursuit-il.Enfin, l’ancien boss de l’UEFA a également dénoncé la dernière lubie de la FIFA qui envisage de faire une Coupe du monde tous les deux ans., précise-t-il.Des paroles comme ça, on en redemande tous les jours.