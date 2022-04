Pas de jaloux entre Leipzig et l'Atalanta

RB Leipzig (3-4-1-2) : Gulácsi - Gvardiol (Halstenberg, 73e), Orbán, Klostermann - Angeliño, Kampl, Laimer, Henrichs (Mukiele, 87e) - Olmo (Szoboszlai, 73e) - Nkunku (Novoa Ramos, 87e), An. Silva (Forsberg, 62e). Entraîneur : Domenico Tedesco.



Atalanta (3-4-2-1) : Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Hateboer, Koopmeiners, Freuler (Al. Miranchuk, 67e), Zappacosta (G. Pezzella, 89e) - Pessina (Scalvini, 61e), Pašalić (Boga, 62e) - Muriel (Zapata, 62e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Pris au milieu de terrain dans le premier acte et sans être dans son assiette, le RB Leipzig a rattrapé une Atalanta en demi-teinte grâce à un coup du sort (1-1), et préserve toutes ses chances d'accéder au dernier carré de la C3.Le round d'observation passé, c'est Luis Muriel qui allume la mèche. Après avoir fixé Klostermann, le Colombien repique dans la surface, dépasse Kampl et les centraux avant de scotcher Gulácsi et de s'octroyer une petite danse latino du plus bel effet. En grande souffrance, Orbán souffle dans la foulée lorsque le même Muriel croise trop sa ganache (19), ou lorsque Pašalić tartine le poteau dans un angle fermé (45). La réplique lipsienne est timide, évasive, mais André Silva trouve tout de même le montant gauche, sans élan (24), pour indiquer que Leizpig reste en embuscade.Mobile tel un petit diable entre les lignes, Muriel est toujours aussi menaçant au retour des vestiaires, mais c'est bien lesqui reviennent dans la partie. Dans son rôle d'électron libre et de poil à gratter, Nkunku est accroché par Merih Demiral dans la surface (56). La main de Musso est ferme pour stopper le penalty d'André Silva, mais sur l'action qui suit Willi Orbán met Zappacosta sous pression sur un des rares bons centres d'Angeliño, et force l'égalisation. Dans une dernière demi-heure assez décousue, les deux équipes auront de grosses opportunités, sans faire évoluer le tableau d'affichage. Le jeune Scalvini de près, mais surtout en tribunes, Koopmeiners sur le poteau côté Atalanta, une tête de Szoboszlai sur la barre côté Leipzig, puis une reprise de Mukiele sauvée du bout du pied par Musso.1-1, balle au centre.