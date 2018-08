Paris s'arrache à Guingamp

Bousculé pendant 45 minutes par une séduisante équipe guingampaise, le PSG peut remercier Neymar et surtout Kylian Mbappé (1-3). L'entrée en jeu du jeune champion du monde français au retour des vestiaires a totalement changé le visage de l'équipe de Thomas Tuchel.

83

Guingamp en Roux libre

La double étoile Mbappé

Guingamp (4-2-3-1) : Johnsson – Ikoko, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho – Didot, Blas – Coco, Benezet (Rodelin, 65e), Thuram (Salibur, 75e) – Roux. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



PSG (4-3-3) : Buffon – Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier – Bernède (Lo Celso, 79e), Nkunku (Diaby, 73e), Rabiot – Di María, Neymar, Weah (Mbappé, 45e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Il y a un an presque jour pour jour, Neymar faisait ses premiers pas en Ligue 1 au Roudourou lors d'une facile victoire du PSG (3-0). Un temps où la star brésilienne arrivait avec l'étiquette de nouvelle véritable attraction du championnat de France pour la totalité de la Ligue 1. Un an plus tard, sur cette même pelouse parfaite guingampaise, c'est avec un jeune de 19 ans champion du monde que le Ney' doit partager la vedette. Car, à l'image de son équipe, le génie brésilien est longtemps passé à côté de son rendez-vous. Avant de se réveiller au retour des vestiaires, en grande partie du fait de l'entrée en jeu de Mbappé à la pause qui a radicalement changé la donne. Oui, Mbappé a bel et bien changé de dimension cet été, et son doublé cet après-midi peut en témoigner.Dès l'entame de la rencontre sur le billard du Roudourou, Paris apparaît poussif, clairement en dedans. Les « Titis » , à l'image de Bernède ou Dagba, sont dans le dur, au même titre que Neymar, Di María ou Meunier, censés compenser le manque d'expérience de leurs jeunes coéquipiers. Guingamp exerce un pressing haut et se procure logiquement les premières opportunités. Buffon est d'abord obligé de sortir un arrêt miracle face à Nolan Roux (14), avant de repousser une deuxième tentative sur le corner suivant. Une question de temps, puisque le portier italien va s'incliner six minutes plus tard, battu par l'ancien buteur du FC Metz après une mésentente entre Dagba et Thiago Silva (20).Paris n'est même pas loin de toucher le fond quand Benezet pense doubler la mise de la tête, réalisation finalement refusée après de longues minutes de consultation de la VAR par Clément Turpin. Tuchel fait la moue, son PSG termine carrément ce premier acte sans cadrer la moindre frappe. Souriant, mais marqué au micro de Canal +, Nolan Roux résume bien à lui seul le premier acte : «» Prémonitoire.Certainement furax devant la première période insipide de son équipe, Tuchel décide de faire entrer plus tôt que prévu Mbappé en lieu et place de Weah. Une entrée qui métamorphose l'équipe parisienne, à commencer par Neymar. Le Brésilien combine avec le champion du monde français, martyrise un Guingampais d'un dribble dévastateur, obtient puis transforme le penalty de l'égalisation (52). Mbappé marche sur l'eau, réussit tout ce qu'il tente et, surtout, met le doute dans la défense armoricaine. Ultra dominateur en première période, l'EAG peine à s'approcher des cages de Buffon et s'expose à la vitesse des attaquants parisiens.Sur corner, Di María pense redonner l'avantage à Paris, mais c'est le poteau de Johnsson qui sauve le portier danois (78). C'est finalement Mbappé, à la suite d'un bon relais entre Diaby et Di María, qui délivre le banc parisien à six minutes de la fin (84). Avant de porter l'estocade juste avant le coup de sifflet final d'un petit piqué (90). L'essentiel est là pour Mbappé et Paris, et c'est tout ce qui importe. Pour l'instant.