Alessandro Florenzi part à la retraite avant 67 ans

Ce mercredi, Alessandro Florenzi a indiqué qu’il prenait sa retraite dans une vidéo poignante publiée sur son compte Instagram. Dans ce court-métrage, l’Italien de 34 ans retourne sur les terrains de son enfance dans le quartier de Vitinia à Rome pour saluer ses premiers encadrants. « Merci aux entraîneurs d’avoir vu quelque chose de spécial à propos de ce petit gars qui jouait au milieu du champ il y a 17 ans », écrit-il en bas de la publication.

Vainqueur de l’Euro avec l’Italie

Après avoir vécu beaucoup de choses à l’AS Roma, où on retient par exemple sa frappe mythique de 50 mètres contre le FC Barcelone en Ligue des champions, Florenzi avait quitté son club formateur pour rejoindre Valence, puis le Paris Saint-Germain en prêt. Grâce à ses performances avec le club de la capitale pendant la saison 2020-2021, le latéral italien avait été sélectionné par Roberto Mancini pour l’Euro, remporté par la Nazionale. À la suite de ce trophée empoché, Alessandro avait filé à l’AC Milan où il a disputé le dernier match de sa carrière la saison dernière face à Monza.

