Onze joueurs s'ajoutent à la bulle parallèle de l'Espagne

OFICIAL | Once jugadores de los que ayer se enfrentaron a Lituania se quedan en la burbuja paralela de la Selección. Estos futbolistas entrenarán junto a los 6 que ya están en la Ciudad del Fútbol a partir de las 11:00. https://t.co/qBmNTU6DYg#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Y6CVKNu8Ty — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 9, 2021

C'est la panique en Espagne. Après le second cas de contamination à la Covid-19 avec Diego Llorente , la crainte que le virus ne se soit propagé dans le groupe est de plus en plus forte. Si Luis Enrique a pris les devants en créant une bulle sanitaire parallèle avec six joueurs qui ne faisaient pas partie du groupe initialement , il a décidé de la renforcer, au point de pouvoir former une équipe B.Onze joueurs faisant partie de la sélection U21 qui a battu la Lituanie mardi soir (4-0) sont appelés en renfort. Ainsi, Álvaro Fernández (Huesca), Óscar Mingueza (Barcelone), Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Eibar), Alejandro Pozo (Eibar), Juan Miranda (Real Betis), Gonzalo Villar (AS Rome), Brahim Díaz (AC Milan), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal) et Javi Puado (Espanyol) rejoignent Las Rozas.L'équipe bis qui termine championne d'Europe, on la tient la belle histoire de cet Euro.