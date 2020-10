On vous spoile le programme TV

Vous aviez vraiment envisagé de rater ces magnifiques barrages de qualification de l'Euro ? Allez, voilà ce qu'il va se passer ce jeudi soir sur vos écrans afin de ne rien manquer de cette délicieuse soirée.

TF1 : Infidèle

France 2 : Envoyé spécial

France 3 : Comancheria

Canal + : The Head

France 5 : À l'aube des pyramides

M6 : 9-1-1

Arte : Kidnapping

C8 : Touche pas à mon poste

TMC : L'agence : l'immobilier de luxe en famille

TFX : La Vengeance dans la peau

NRJ 12 : Héritages (Enfants déshérités, millions envolés : les mystères de l'héritage du comte de Paris)

LCP : Le travail a-t-il un sexe ?

France 4 : Félins

BFM TV : Ligne rouge

CNEWS : L'heure des pros 2

CSTAR : Les Rivières pourpres 2 : les anges de l'Apocalypse

Gulli : À l'état sauvage

TF1 Séries films : Fast & Furious 4

Par Julien Sebag et Florian Manceau

Comme le nom de la série l'indique, il est question de tromperies. Claire Kame, ou Emma pour ceux qui ont suivi, se la joue adolescente et va voir ailleurs pour se venger. Mais la médecin, légèrement casse-couilles, refuse d'aller plus loin. Résultat : son copain n'est pas content, son amant n'est pas content et elle-même n'est pas contente. En plus, son fils (qui a changé de visage entre les deux saisons, puisque l'acteur n'est pas le même) poursuit son trafic de drogue. Rien ne va non plus chez Jonathan Zaccaï (ou Gabriel, l'ex d'Emma), qui voit partir celle qu'il aime et qui aurait surtout pu éviter de se lancer dans cette aventure après s'être révélé dans. Faire les bons choix après avoir percé, telle est d'ailleurs la mission de l'Islande après son Euro 2016 plus que réussi.Nouveau numéro d', et cette fois-ci, Elise Lucet nous parle de ces personnes qui règlent les conflits qui ne peuvent se résoudre au tribunal : les conciliateurs. Ces personnes doivent donc se coltiner les problèmes entre voisins, les conflits avec un entrepreneur, etc. Oui, en gros, ils sont chargés de résoudre le conflit à l'amiable. Allez, on résume l'affaire en bref, oui pour résoudre un conflit, c'est mieux d'en parler de manière civilisée que de se foutre dessus, la bonne affaire. Quoique, Nasser pourrait être tenté d'en engager un pour réchauffer l'atmosphère entre Tuchel et Leonardo. Petit bonus, cette émission nous emmène aussi à la rencontre de Leek Chailert, sauveuse d'éléphants. Comme si les Ivoiriens étaient concernés par l'Euro...Après la mort de leur mère, Toby et Tanner Howard doivent tout faire pour empêcher la saisie de la ferme familiale. Bien évidemment, ils ne trouvent pas d'autres solutions que de commettre une série de braquages d'agence de banque qui appartiennent toutes à celle qu'ils doivent rembourser. Les deux frères vont pouvoir commettre quelques larcins avant de voir le Texas Rangers (pas Walker) Marcus Hamilton, pourtant à la retraite, les prendre en chasse. Vous l'avez dans le mille, lors d'un braquage Hamilton tue Tanner et prend en chasse Toby qui a juste le temps de sauver la ferme en la transformant en fiducie discrétionnaire. Cette petite magouille empêche Toby d'être suspecté des braquages et donc Hamilton de l'arrêter, lorsque celui-ci vient le voir à son ranch. Après, s'ils avaient besoin de conseils en braquage, ils n'avaient qu'à demander à Villas-Boas.Principal twist de cet épisode ? On apprend comment Maggie a tué Ramon (aka El Professor de), après que celui-ci a aussi tenté de l'assassiner. Puis Erik tente de tuer Arthur pour ce qu'il a fait à Sarah, sauf que ce dernier réussit à le planter avec un bout de vitre qui traînait dans le coin. Conséquence, Arthur est en vie et a en sa possession le flingue d'Erik et est à la poursuite de Maggie qui a bien évidemment assisté à la scène. Le bouquet final ? Dans sa fuite, Maggie retrouve Sandra dans sa chambre et la confronte enfin sur LA question de la saison... Qu'est-il arrivé à Sarah Jackson ?Les complotistes ne vont pas apprécier parce que l'enquête portant sur la pyramide rhomboïdale d'Égypte datant de 4600 ans s'arrête sur des données scientifiques ou crédibles, et parce qu'il n'y a pas de réponse farfelue aux questions auxquelles il n'est pas possible de répondre. Bref, les archéologues ne concluent pas sur un vaccin contaminé par des nanoparticules toxiques qui auraient dopé les constructeurs en charge des travaux. Et même pas un mot sur les matchs truqués de l'époque !Dans cet épisode, Bobby, Michael et Harry vont camper, un moment charmant qui permet à Michael (dont l'état s'aggrave) de se confesser à Bobby sur son désir de rester en vie et demande à Bobby de l'aider à garder son père et lui en vie. Dans le même temps, Chimney et Maddie sont au restaurant pour un dîner romantique quand une femme se retrouve coincée entre le mur et une table du restaurant. Il va sans dire que les deux tourteaux ont sauvé la demoiselle en détresse et ont pu terminer leur soirée tranquillement. Ah et l'épisode se termine avec la prise d'otages de Maddie, Josh et le reste du centre d'appels 911, par de faux policiers dirigés par les mêmes hommes qui ont agressé Josh dans l'épisode précédant. Mais en vrai, celui qui aura réellement besoin d'aide, c'est Erling Braut Haaland après l'attentat d'Aleksandar Kolarov.Mais qu'est-il donc arrivé à Minna ? Impossible de le savoir avant la fin de la saison, qui dure huit épisodes. Durant cet acte 5, il sera davantage question du bébé de Julita obligée d'accoucher chez des religieuses dans lesquelles elle n'a pas franchement confiance. Claire et Rolf, eux, se rendent compte que Victoria jouait le rôle de mère porteuse et filent en Pologne pour en savoir plus sur l'organisation. Ce qui n'est pas filmé, c'est leur détour par la Slovaquie pour se prendre une pinte au Tehelne Pole Stadium avec les Irlandais.De la Darkah, de la Rassrah, et juste après un nouveau numéro de Balance ton poste. Deux émissions aussi liées que le Bulgarie-Hongrie de ce jeudi soir. Puis de toute façon à la fin, Cyril Hanouna ditRien de nouveau.Encore deux heures à montrer des logements inaccessibles à 95% des Français, avec cette fois Fabrice Luchini et Lorant Deutsch en guest stars. Il suffirait pourtant de regarder la Macédoine du Nord, pour se convaincre qu'on peut être à l'aise à la maison sans être richissime.À la fin, Jason Bourne a survécu à sa chute dans l'East River. Oh et puis le film est sorti en 2007, il y avait treize ans pour le voir, c'est limite une faute professionnelle à ce stade.Toujours là, ce bien vieux Jean-Marc Morandini. Qui mieux que lui pour parler d'Henri VI d'Orléans, seul héritier des rois de France ? Multimillionnaire, le comte de Paris est en réalité un gros radin qui n'a rien laissé à ses enfants à sa mort. Si si, c'est écrit dans son testament. À moins que... Ah oui, à moins qu'il n'ait légué sa fortune à sa Fondation Saint-Louis (afin de sauvegarder le patrimoine de la famille d’Orléans). Si, de leur côté, les Géorgiens pouvaient laisser à leur héritage le souvenir d'une première participation à un championnat d'Europe...Les chiffrent répondent oui, et beaucoup trouvent ça scandaleux. Comme au football. Mais heureusement, les choses semblent évoluer. Comme au football.En 1989, les documentaires animaliers existaient déjà et Francis Cabrel chantait l'humain se prenant pour une bête. Vingt ans plus tard, rien n'a changé : les documentaires animaliers sur les félins sont toujours les mêmes (même si celui-ci est commenté par François Morel, qui n’est donc plus directeur de fromagerie dans Les Deschiens), et les Bulgares se prennent pour des lions.Le magazine d'actualité par excellence. Donc Covid, Covid, Covid, accident météorologique, les températures en France, puis discussion sur la Covid avec des spécialistes qui n'en sont pas. Aussi ennuyant qu'un Écosse-Israël ? Non : plus, largement plus.Pareil que, un peu plus tard : Pascal Praud en compagnie d'experts, qui n'en sont pas non plus. L'ancien dirigeant de Nantes va donc enlever ses lunettes, nier le réchauffement climatique et sans doute s'énerver. Un mauvais entraîneur, plus qu'un bon sélectionneur.Aïe aïe aïe... Est-ce à partir de ce film que Jean Reno a commencé à cuisiner les navets ? Lui et son compagnon Benoît Magimel, en tant que flics, doivent digérer comme il se doit une enquête sur un corps retrouvé dans un monastère. Après beaucoup d'éléments sans saveur à manger, le binôme se retrouve devant un tombeau piégé et s'en sort en se bourrant de dopant. Ça n'a pas l'air appétissant ? Vrai, malgré le délicieux premier opus. Un seul Cassel vous manque, et tout est dépeuplé. En même temps, imaginez-vous : que donnerait la Serbie sans Aleksandar Mitrović ?Avis à ceux qui détestent Michaël Youn : dans ce voyage initiatique guidé par Mike Horn, l'acteur va en chi(al)er pour survivre. Cent cinquante kilomètres en Namibie dans les dents, pan ! Sans oublier les hyènes. Son équipement ? Un matelas, deux gourdes, un sac de couchage et un couteau. Ne pas oublier de remercier Dame Nature, qui permet d'opérer un. On est mieux au Parc des Princes, non ?Il y a des flingues, des bagarres et des voitures. Et une confirmation : Vin Diesel est trop fort.