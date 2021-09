Ben Yedder : "Le football sans dribbles, ça ne sert à rien"

Ce lundi 30 août marquait d’une pierre blanche la deuxième partie et la finale du dixième anniversaire d’Impulstar, le tournoi référence en matière de football de rue en France, organisé de A à Z en partenariat avec Instagram, qui souhaite mettre en avant la positivité, la passion et le côté "laissez-nous rêver !". Au programme : du football, des footballeurs professionnels, des barres de rires et des concerts.



Des fumis, du foot et des burgers

« Kays Ruiz-Atil joue comme au quartier »

Ninho et Niska concluent la journée

Tous propos recueillis par Gad Messika

. Même si la déception est grande pour Kelian Mutoba, le jeune capitaine des Galactiques de Massy n’oublie pas l’essentiel : le plaisir. Il peut être fier de ses collègues. Un pion encaissé sur toute la compétition dont celui du 0-1 dans la finale les opposant à l’Ajem Zola venu d’Houilles. C’est sous la Tour Eiffel que ces derniers, dignes représentants du 78, remportent la dixième édition du tournoi Impulstar . Pour sa « Decima » , le tournoi de foot le plus street de France a offert un spectacle que ni les joueurs, ni les supporters, ni les voisins du Stade Emile-Antoine, ne vont oublier de sitôt.En fin de matinée, l’avenue de Suffren est le théâtre d’une scène unique : une trentaine de supporters de Sartrouville, tous déguisés comme les mercenaires de La Casa de Papel, craquent des fumigènes en balançant des chants. Ismael, 16 ans, n'a pourtant pas l’air surpris :balance l’adolescent tout sourire en entrant dans le complexe sportif, transformé en temple du football, pour l’occasion. Il faut dire que Bernard Messi, l’un des fondateurs d’Impulstar, et son équipe ne sont pas du genre à laisser une place au hasard., envoie Mohamed, venu exprès de Roubaix. C’est vrai qu’en dix ans, il s’en est passé des choses pour Impulstar. Passé du simple gymnase aux pieds de la Tour Eiffel n’a pas été chose simple. Galo Diallo peut en être témoin. Le compère de Nar-B et fondateur de Smile Conseil, une entreprise de communication s’occupant de créateurs de contenus, suit Impulstar depuis longtemps maintenant.déclare-t-il déterminé avant de reprendre :Il est midi et la fête commence en cuisine. Plusieurs centaines de supporters se ruent vers les bornes de commandes d'un partenaire spécialisé dans les burgers. C’est le coup de feu pour Amin, 38 ans, la plaque tournante d’un des stands.. Amin et ses collègues envoient, en quelques heures, près de 1000 burgers pour rassasier la foule.Le tournoi reprend sur les demi-finales et les rencontres s’intensifient. La finale est actée, ce sera un 91 versus 95. Les joueurs vont pouvoir se reposer durant les quelques programmes prévus avant la finale. Vers les espaces VIP, aussi, les contrôles s’intensifient. Un jeune homme hautement sappé négocie, en vain son entrée avec un videur qui a du répondant :. Dommage pour le garçon qui ratera la prestation de Guy2Bezbar, une des étoiles montante du rap français. Le rappeur passé par les équipes de jeunes du Red Star connaît aussi bien les ambiances du bitume que la bonne lecture :« vous avez vos règles j’ai les miennes »Le soleil commence à tomber sur Paris et l’ambiance monte d’un cran lorsque, juste avant la finale, les quelques footballeurs professionnels invités passent dire un mot à la foule. Ibrahima Konaté, Timothée Pembélé ou Wissam Ben Yedder, pour ne citer qu’eux, viennent saluer les potentiels footballeurs de demain. Timothée Pembélé, malgré l’envie, n’a jamais participé lors d'un tournoi Impulstar.Le titi parisien en prêt à Bordeaux met une pièce sur le joueur le plus street qu’il ait vu.. Forcément, pour Pembélé, le football professionnel a pris le pas sur celui de rue.Pour Wissam Ben Yedder, le football de rue représente bien plus qu’un ballon et un bout de trottoir.. Les alternatives du football à onze sont des bons moyens de briller. L’international français, que l’on surnomme « El Fourail » vers Sarcelles, en connaît un rayon :« futsal » .La nuit commence à s'abattre sur le stade Emile Anthoine, lorsque les joueurs de Houilles soulèvent un trophée qui a plus d'allure que l'Hexagoal. Les ados s'adonnent au traditionnel tour d'honneur sous une pluie de confettis, mais le public a déjà la tête ailleurs. Dans quelques instants, leviendra clôturer une journée harassante pour tout le monde. Sur le terrain, Niska, Ninho et le Nigérian Burna Boy remplacent les manieurs de ballon pour offrir un concert tout en énergie et décibels, dont profitera tout un voisinage interloqué car peu familier avec le concept de. Le public connaît quant à lui par cœur les lyrics des deux stars du rap français. C'est moins évident pour Burna Boy, dont seules les onomatopées seront repris en chœur ! Il est 22h30 lorsque la sono est définitivement coupée, avec trois heures de retard sur le planning initial. Le moment pour tout le monde de rentrer chez soi, des bons souvenirs et un léger larsen plein la tête. Tous l'assurent, ils reviendront l'année prochaine et feront passer le mot à leurs potes. A ce rythme, d'ici quelques années, c'est peut-être au Parc des Princes - ou mieux, qui sait ? - qu'Impulstar fêtera la « street » et ses talents. Car c'est peu dire qu'elle en regorge...