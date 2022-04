On a vu le sourire de Ronaldinho pour le lancement de FootSider

Il va falloir se faire une raison : Ronnie est passé de l'autre côté de la barrière et fait maintenant du business, quand il n'a pas de problème judiciaire à régler. De passage à Paris, il était ce jeudi au Parc des Princes pour parler de l'application française FootSider - « le LinkedIn du football » - dont il est cofondateur avec notamment Yacine Brahimi. On y était, même si c'était pour voir l'idole seulement un petit quart d'heure.

Feinte, casquette et seconde chance

« À mon époque, quand j'étais petit, beaucoup de mes copains qui étaient talentueux n'ont pas réussi à devenir footballeur. Je pense que FootSider peut donner une seconde chance à plein de joueurs. »

« Il a eu cette sensibilité dès qu'on a parlé des jeunes »

Par Jérémie Baron, au Parc des Princes

Propos recueillis par JB

lâche à un journaliste une mère de famille, qui passe avec sa poussette et ses deux mioches devant l’entrée de la fameuse porte L du Parc des Princes. Les féminines y ont arraché la veille leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions, mais, ce jeudi, c'est pour une tout autre raison que plusieurs dizaines de personnes s'amassent rue du Commandant-Guilbaud : Ronaldinho est de passage au cœur de son ancien jardin, dans un relatif anonymat tout de même. Car ce n'est pas vraiment pour se remémorer ses souvenirs au PSG (2001-2003) , au contraire d'octobre dernier quand il était apparu lors de la réception de Leipzig , que le Ballon d'or 2005 a fait le déplacement porte de Saint-Cloud. Officiellement retraité depuis janvier 2018 , il a depuis connu des tonnes de nouvelles aventures et se présente aujourd'hui en tant que cofondateur de l'application FootSider,censé mettre en relation clubs et joueurs.Quand Ronnie passe à Paname, c'est toujours une fête. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il apparaissait à 2h du matin à la soirée du rappeur PLK , qui célébrait son triple disque de platine. Quelques heures plus tard, le voilà donc présent dans l'auditorium du Parc, affublé de ses énormes lunettes de soleil, d'un sweat promouvant son nouveau projet et de sa traditionnelle casquette, après avoir feinté la petite horde de photographes en empruntant une autre porte que celle prévue initialement. FootSider, c'est donc une plateforme qui sera lancée fin avril et aura pour ambition de mettre en liaison des joueurs amateurs (profils statistiques à l'appui) et le monde professionnel.À destination, donc, de jeunes éléments passés sous les radars des centres ou tout bonnement recalés aux portes du monde pro. Lancée en France tout d'abord, l'application aura pour vocation. Pour cela, les cofondateurs Rihane Mouhib et Alexandre Bonhomme se sont bien entourés avec, en guise d'investisseurs, Ronaldinho , mais aussi Yacine Brahimi (32 ans), aujourd'hui joueur d'Al-Rayyan au Qatar et qui parrainait déjà « l'Académie Seconde Chance » , qui organise des détections en France ou à l'étranger et dont FootSider vient prendre la roue.La connexion avec Ronnie, elle, s'est faite via son frangin aîné Roberto (visiblement lui aussi adepte du « shaka » ), contacté au culot par l'équipe., contextualise Ronnie en français., témoigne Rihane Mouhib au sujet de R10. Brahimi parle lui d'et insiste surque représentent leurs investissements dans ce projet.L'appli promet même, en plus d'opportunités diverses, des conseils de coachs, préparateurs physiques ou mentaux... Et ceux de Ronnie et Brahimi, évidemment., répond le principal intéressé.Maître de cette courte cérémonie, le présentateur Saber Desfarges se paie la star au moment d'inviter l'assemblée (parmi laquelle figure Nicolas Anelka) à aller prendre part au cocktail :Et la confirmation que le sourire du champion du monde 2002 est resté intact, lui.