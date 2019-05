Olivier Delcourt : « Si on ne bat pas Strasbourg, c’est qu’on ne mérite pas de rester en L1 »

Dijon s’est lourdement incliné à Nantes dimanche (3-0), une semaine après une défaite à Caen (1-0). Résultat, le DFCO se retrouve dix-neuvième avant d’accueillir Strasbourg, et plus vraiment maître de son destin. Olivier Delcourt, son président, n’a que modérément apprécié les deux dernières prestations de ses joueurs, et fait du rendez-vous face aux Alsaciens le match de la dernière chance. Faute de quoi...

Dijon Strasbourg Ligue 1 Diffusion sur

« Cette saison, les bons moments ont été rares, hormis les trois premières journées, qui nous avaient permis de prendre neuf points. Depuis, c’est difficile. »

Propos recueillis par Alexis Billebault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est votre ressenti. Moi, je n’ai pas eu cette impression. Je vois les joueurs tous les jours, et je peux vous assurer qu’ils y croient encore, qu’il n’y a aucune résignation. Ni des joueurs, ni du staff, ni des dirigeants, ni des salariés du club. Mais je ne vais pas vous mentir : c’est une situation très compliquée à vivre. Depuis des mois, on se bat pour ne pas descendre. C’est usant et fatigant pour tout le monde. Évidemment, ce que j’ai vu à Nantes ne peut pas me satisfaire. Je suis remonté, comme je l’étais après la défaite à Caen . J’attendais autre chose. Je n’ai vraiment pas aimé.Peut-être qu’après les succès face à Lyon (1-3) et Rennes (3-2), des joueurs ont cru que ce serait plus facile à Caen ... Est-ce qu’il y a eu un peu d’insouciance avant ce déplacement ? Est-ce que certains ont pu se dire que si Dijon est capable de gagner à Lyon , c’est que l’équipe va s’en sortir ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des joueurs ! J’attendais plus, les supporters attendaient plus, le coach attendait plus... Au club, on fait tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On a donc envie de les voir se battre. Perdre quand on donne tout, cela ne me pose pas de problème. On peut toujours tomber sur plus fort. Mais perdre dans ces conditions, non... À Caen , il y avait mieux à faire. Seulement, les Caennais avaient plus d’envie, de hargne.Si on ne gagne pas ce match, je pense que ce sera définitivement fini. Même s’il restera des rencontres face au Paris-SG et à Toulouse. Non seulement on doit battre Strasbourg , mais espérer aussi que Caen ne gagne pas face à Reims Oui, mais ça fait des semaines qu’on dit cela, et à ce jour, nous sommes relégables ! On a eu des occasions de prendre des points, on ne l’a pas fait. Normalement, Guingamp Dijon et Caen devraient déjà être relégués. À trois journées de la fin, les trois équipes sont pourtant toujours en mesure de se maintenir. C’est un miracle. On a encore une chance d’accrocher la dix-huitième place. Je veux voir des combattants samedi. Si on ne gagne pas, c’est qu’on ne mérite pas de rester en Ligue 1. C’est aussi simple que ça.Dans le football, il faut s’attendre à tout. La saison dernière, on avait réussi à se maintenir en avril. J’avais dit au staff et aux joueurs d’en profiter, car les choses peuvent vite tourner.La preuve : avec quasiment la même équipe, on se retrouve à la dix-neuvième place. Cette saison, les bons moments ont été rares, hormis les trois premières journées, qui nous avaient permis de prendre neuf points. Depuis, c’est difficile. Il faut toujours s’attendre à vivre une saison compliquée. Beaucoup de gens pensaient que Nîmes et Reims , les deux promus, allaient beaucoup souffrir, qu’ils redescendraient. Et ils ont fait une belle saison. Et Monaco ? Qui s’attendait à les voir se battre pour rester en Ligue 1 à trois journées de la fin, avec l’effectif et les moyens qu’il y a dans ce club ? Personne ! J’ai fait des choix en changeant d’entraîneur lors de la trêve hivernale. J’assume et je ne regrette pas, comme je l’ai souvent dit.Ce serait une énorme déception, bien sûr. Mais pas une catastrophe. Le club est sain financièrement. Il y a un plan A, la Ligue 1, et un plan B, la Ligue 2. Il y a donc deux budgets qui ont été établis. Nous modernisons le club depuis des années, et on va continuer à le faire, avec notamment le prochain centre d’entraînement pour l’effectif professionnel. Si on descend, il faudra tout faire pour remonter le plus vite possible. Il y a des clubs comme Auxerre Nancy qui ont connu une relégation et qui, aujourd’hui, luttent pour ne pas descendre en National 1, alors qu’ils sont bien structurés. Mais pour l’instant, Dijon est en L1, on a encore une chance d’y rester. Et cela passe par une victoire contre Strasbourg ...