Et Dembélé déboula

D’abord annoncé absent, puis inscrit sur la feuille de match au dernier moment, Moussa Dembélé a été le héros de la soirée. Entré après l’heure de jeu, l’attaquant de l’Olympique lyonnais a donné le coup de boost nécessaire à son équipe pour renverser une situation mal embarquée face à un OM finalement défait (2-1). Avec en prime un but de très grande classe venant rappeler qu'il n'est pas seulement bon à transformer des penaltys.

Une confiance retrouvée

+3 points ce soirVictoire dans l’OlympicoLe seul regret est de ne pas avoir eu la chance d’entendre un stade plein crier au moment du but et célébrer à la fin du match!PS: la profondeur @sonnyanderson10 jsrp que t’as apprécié! @dembelition @ol pic.twitter.com/ipTg0tGQLP — Moussa Dembélé (@MDembele_10) February 1, 2022

Par Fabien Gelinat

Il y a quarante-huit heures, la présence de Moussa Dembélé pour cet OL-OM relevait de l’utopie. Testé positif au Covid-19 dans la journée de dimanche, l’attaquant s’ajoutait à la longue liste des absents de l’OL (Lucas Paquetá, Damien Da Silva, Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi, Tino Kadewere, Jeff Reine-Adélaïde), alors que Bruno Guimarães a quitté le navire pour rejoindre Newcastle et que les deux recrues, Tanguy Ndombele et Romain Faivre , ne pouvaient être intégrées au groupe pour ce match en retard de la 14journée.Pourtant, le miracle s’est produit., a expliqué Peter Bosz, le coach de l’OL, après la rencontre.Testé négatif ce mardi à 16 heures, Moussa Dembélé est finalement entré à la 64minute de jeu alors que l’OM menait depuis l’ouverture du score de Mattéo Guendouzi en début de partie. Moins d’une demi-heure plus tard, les Gones ont pu lever les bras et hurler de joie après avoir retourné la situation (2-1), un scénario dans lequel Dembélé, auteur du but de la victoire, a joué un grand rôle.En se positionnant avant-centre, Moussa Dembélé a ainsi permis à Rayan Cherki de reculer et retrouver une position qu’il affectionne plus, tout en ajoutant une présence physique qui a pesé fort (quatre duels gagnés sur six) sur la charnière Duje Ćaleta-Car-William Saliba. Surtout, l’ancien attaquant du Celtic a affiché une confiance qu’il n’avait plus montré depuis des mois. Son retourné tenté à la 86minute, alors que Xerdan Shaqiri avait déjà ramené l’OL à hauteur, en était une première preuve, mais lorsqu’il a reçu ce ballon en profondeur du Suisse quatre minutes plus tard, il a rappelé pourquoi l’OL avait investi 22 millions d’euros sur lui à l’été 2018. Après avoir mis dans le vent Saliba, il a fait preuve de sang-froid pour ajuster un ballon piqué parfait devant Pau López et offrir la victoire à son équipe, avant d’être couvert d’éloges par Shaqiri - avec lequel une connexion est peut-être née ce soir - au micro de Prime Video après le coup de sifflet final.Et offrir trois points presque inespérés à l’OL, qui enchaîne une troisième victoire consécutive, se replace dans la course à l’Europe (7avec 34 points mais une seule unité de retard sur Strasbourg, 4) et va pouvoir compter sur un Dembélé gonflé à bloc à l’aube d’une deuxième partie de saison infernale.De plus, le départ d’Islam Slimani à la dernière minute du mercato hivernal au Sporting a rebattu les cartes sur le poste d’avant-centre à l’OL, alors que Karl Toko-Ekambi, toujours concerné par la Coupe d’Afrique des nations, devrait reprendre sa place sur les ailes à son retour. De fait, Moussa Dembélé, meilleur buteur du club en Ligue 1 (sept pions, à égalité avec Paquetá) et Tino Kadewere sont les deux numéros neuf de métier sur lesquels Peter Bosz comptera d’ici la fin de saison, avec une hiérarchie bien établie : le premier titulaire, le second remplaçant. S’il est épargné par les blessures, la voie devrait être libre pour Dembélé qui a rappelé ce soir qu'il est toujours l'attaquant qui a inscrit 47 pions lors de ses deux premières saisons sur les bords du Rhône. Cela tombe bien, Lyon aura bien besoin de son numéro neuf pour tenter d'accrocher un podium en Ligue 1 tout en poursuivant son aventure en Ligue Europa.