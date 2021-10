Officiel : Sergio Romero s’engage avec Venise

Argentine goalkeeper Sergio Romero arrives on a free transfer. Romero, 34, is Argentina’s all-time most-capped goalkeeper and spent the last six seasons at Manchester United.https://t.co/67EmqBIcKb#ArancioNeroVerde pic.twitter.com/YySZCq0sYz — Venezia FC (@VeneziaFC_EN) October 12, 2021

MD

Changement de décor pour Sergio Romero. Mancunien depuis l’été 2015 et son départ de la Sampdoria, le portier argentin a déposé ses valises au nord-est de l'Italie. Libre depuis juillet dernier, le gardien de 34 ans s’est engagé avec le Venezia Football Club jusqu'à la fin de la saison. Grand bonhomme de la Coupe du monde 2014 où il s’était illustré en demi-finales en arrêtant deux tirs au but néerlandais, Romero n’a jamais eu sa place chez leset ne compte que sept rencontres en Premier League en près de six années de contrat. Un bilan bien triste.Objectifs : retrouver des couleurs et faire plus de matchs que de balades en gondole.