Nul spectaculaire entre l'Algérie et la Zambie

Zambie (3-5-2) : Chibwe - Banda (Musonda, 30e), Chama, Chongo - Lungu (Phiri, 63e), Sakala, Sinkala (Kabwe, 30e), Mwepu, Chama (Sikombe, 72e) - Mulenga (Sautu, 72e), Daka. Sélectionneur : Milutin Sredojević.



Algérie (4-4-2) : Mbolhi - Benayada, Benlamri, Tahrat, Abdellaoui - Ghezzal (Soudani, 46e), Guedioura (Zerrouki, 61e), Abeid (Belkebla, 61e), Belaili - Bounedjah (Boulaya, 68e), Slimani. Sélectionneur : Djamel Belmadi.

TB

Feu d'artifice en Zambie.Malgré un grand Islam Slimani, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'Algérie a été accrochée en Zambie. La faute à deux penaltys plus litigieux l'un que l'autre sifflés en faveur des locaux. Mais qu'importe pour des tenants du titre déjà qualifiés depuis l'automne Une rencontre qui semblait pourtant pliée après 25 minutes de jeu. Dominateurs, les Fennecs avaient alors déjà trouvé le poteau par Bounedjah (10), avant de prendre deux buts d'avance grâce à une percée de Slimani pour servir le revenant Ghezzal, puis sur une percée de l'ancien Lyonnais pour servir l'actuel attaquant des Gones. Mais c'est compter sans Patson Daka, qui cherche et obtient un premier penalty généreux après un duel aérien avec BenlamriLa Zambie pousse pour recoller après la pause et y parvient : à la tombée d'un bon centre, Chama égalise d'une tête piquée décroisée. Suffisant pour énerver le grand Islam Slimani, qui profite d'une perte de balle pour redonner l'avantage aux siens. Belaili a la balle du break, mais frappe au-dessus (78), une erreur tout de suite sanctionnée par M. Adelaid, qui trouve le moyen de siffler un deuxième penalty pour les. Un cadeau déballé par le même Daka, à un hors-jeu près d'offrir le hold-up aux siens dans la foulée (86). Avant de voir Abdellaoui taper tout seul son propre poteau à bout portant (89).Du spectacle, mais un résultat insuffisant pour la Zambie et qui fait le bonheur du Zimbabwe, 2du groupe et qualifié pour la CAN 2022.