Nice met fin à l’invincibilité lorientaise

Merci Kasper Schmeichel.Après une entame de match complètement manquée, les Niçois sont parvenus à renverser la rencontreface à Lorient, sensation du moment qui n’avait plus perdu depuis le 31 août dernier.Alors que les Aiglons ont dû battre le fer avec le Partizan Belgrade ce jeudi , les Lorientais préparaient déjà l’échéance de ce dimanche, et cela s’est vu : dans les premières minutes du match, la bande à Régis Le Bris met la pression, et Dango Ouattara monte plus haut pour ouvrir le score sur un corner d'Enzo Le Fée. Pas rassasiés, les Merlus poussent pour faire le break, mais Diarra bute sur un Schmeichel héroïque comme rarement depuis son arrivée sur la Côte d’Azur (22et 24). Il faut une course spectaculaire de Youcef Atal pour réveiller les sudistes, mais l’Algérien échoue face à Yvon Mvogo (34), dans un premier temps.Car après la pause, c’est un nouveau déboulé de ce même Atal qui met Nice sur de bons rails. Sauf que cette fois, la moquette azuréenne repique sur son pied gauche et envoie le ballon dans le petit filet opposé. Quelques instants plus tard, Gaëtan Laborde provoque la chance et frappe depuis la droite. Son ballon est dévié par le dos de Talbi et lobe Mvogopour donner l’avantage aux Aiglons. Un but d’avance que ces derniers ont su garder grâce au sauvetage de Jordan Lotomba sur une tentative d'Adil Aouchiche (85) dans les derniers instants.Une victoire pleine de réussite pour les hommes de Lucien Favre, ce qui leur permet de grimper à la dixième place. De leur côté, les Lorientais se trouvent désormais au pied du podium.: Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent (Aouchiche, 84) - Diarra (Moffi, 60), Le Fée (Koné, 84), Ponceau (Boisgard, 71), Le Bris (Cathline, 71) - Ouattara.: Régis Le Bris.: Schmeichel - Atal (Lotomba, 62), Todibo, Dante, Bard - Boudaoui (Bryan, 89), Rosario, Lemina (Ramsay, 62), Brahimi - Pépé (Thuram, 89), Barkley (Laborde, 46).: Lucien Favre.