S’abonner au mag
  • France
  • Grenoble

Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes

KM
Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes

Une triste période pour Grenoble.

Ce mercredi, Roger Garcin, ancien joueur, entraîneur, puis dirigeant du Grenoble Foot 38 s’est éteint à l’âge de 80 ans. Un hommage lui sera rendu dès ce vendredi soir, au stade des Alpes, avant le « derby » face au FC Annecy comptant pour la 6e journée de Ligue 2, avec une minute de recueillement ainsi que le port d’un brassard noir.

Touché par cette nouvelle, le champion du monde 1998 Youri Djorkaeff a tenu à rendre hommage et à remercier Roger Garcin, qu’il a côtoyé entre 1985 et 1989 lors de ses débuts professionnels : « Vous avez été bien plus qu’un entraîneur : un guide, un repère, quelqu’un qui m’a transmis rigueur, humilité, passion du football… »

Un deuxième hommage prévu

Un autre hommage est prévu, selon France 3, pour le vendredi 26 septembre, lors de la réception du Sporting Club de Bastia. Un « livre d’or » devrait être mis en ligne dès la semaine prochaine, pour que les personnes qui ont eu l’occasion de côtoyer Roger Garcin puissent lui adresser une dernière pensée.

Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
119
42

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!