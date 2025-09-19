Grenoble va rendre un dernier hommage à une de ses légendes

Une triste période pour Grenoble.

Ce mercredi, Roger Garcin, ancien joueur, entraîneur, puis dirigeant du Grenoble Foot 38 s’est éteint à l’âge de 80 ans. Un hommage lui sera rendu dès ce vendredi soir, au stade des Alpes, avant le « derby » face au FC Annecy comptant pour la 6e journée de Ligue 2, avec une minute de recueillement ainsi que le port d’un brassard noir.

Touché par cette nouvelle, le champion du monde 1998 Youri Djorkaeff a tenu à rendre hommage et à remercier Roger Garcin, qu’il a côtoyé entre 1985 et 1989 lors de ses débuts professionnels : « Vous avez été bien plus qu’un entraîneur : un guide, un repère, quelqu’un qui m’a transmis rigueur, humilité, passion du football… »

Monsieur Roger Garcin, mon coach au centre de formation de Grenoble Vous avez été bien plus qu’un entraîneur un guide, un repère, quelqu’un qui m’a transmis rigueur, humilité, passion du football Chaque conseil reste gravé en moi.Merci d’avoir façonné l’homme que je suis devenu🙏🏻 pic.twitter.com/Ki6a6oQpQx — Youri Djorkaeff (@youridjorkaeff) September 18, 2025

Un deuxième hommage prévu

Un autre hommage est prévu, selon France 3, pour le vendredi 26 septembre, lors de la réception du Sporting Club de Bastia. Un « livre d’or » devrait être mis en ligne dès la semaine prochaine, pour que les personnes qui ont eu l’occasion de côtoyer Roger Garcin puissent lui adresser une dernière pensée.

Reims rattrape Annecy, Grenoble braque Dunkerque