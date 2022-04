Nice, la fin des illusions ?

Encore dauphin du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, les Niçois ont basculé dans le doute, l'inefficacité et les tensions exacerbées. La fessée reçue dans les grandes largeurs à Lens (3-0), après avoir été en supériorité numérique durant 40 minutes, a révélé un peu plus au grand jour la fragilité d'un groupe encore encensé il y a peu. Désormais à huit points d'une qualification directe en Ligue des champions, le Gym doit tirer la sonnette avant de se saborder sérieusement.

« Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête de certains joueurs. Ça doit nous ramener à beaucoup plus d'humilité. »

Silence radio devant

Par Florent Caffery, à Lens

Trente secondes, selon les points de vue, c'est court ou très long. Prenez Christophe Galtier par exemple. Sur son perchoir de la salle de presse de Bollaert, le technicien niçois a bien pris une demi-minute de réflexion avant d'analyser la débâcle des siens Trente secondes, au cumulé de trois actions rondement menées, c'est justement la capsule dont ont eu besoin les Sang et Or pour placer les Niçois sous l'éteignoir. Galtier a vu, bancale en 4-2-4, alors qu'elle évoluait, jusqu'au deuxième but lensois, en supériorité numérique.Les ralentis se suffisent à eux-mêmes, pas besoin de dessin. Sur l'ouverture du score, les six Niçois dans leur surface se délitent face à trois Lensois. Quatre minutes plus tard, Dante dézone totalement, une passe en profondeur pour Frankowski suffit à déséquilibrer le fébrile bloc aiglon et Doucouré a tout le temps d'envoyer une praline., déroule le tacticien artésien Franck Haise.Sur le troisième, encore, les Lensois peuvent passer le milieu de terrain sans subir de pressing sur leur sortie de balle, et Kalimuendo fait le reste face à Benítez, parti à la pêche.Six points en six matchs, un podium qui s'éloigne, la pire série en cours (4 matchs sans victoire) : Nice est dans le dur. Fin décembre, dans un entretien à France Bleu , le président Jean-Pierre Rivère espérait que. Pour cela, il faut déjà remettre les fondamentaux au centre de l'échiquier. Christophe Galtier convoque les grands mots :Dans le viseur de Galtier qui évoque, son quatuor offensif (même si Dolberg, malade, a été remplacé à Lens au pied levé par Guessand, titularisé pour la première fois depuis octobre). De Justin Kluivert à Andy Delort en passant par Amine Gouri, en disette complète (neuf matchs sans le moindre pion), le Gym est quasi muet. Depuis début février, c'est quatre buts en neuf rencontres.Aucun joueur n'a pris la parole après Lens, laissant la part belle à Galtier pour enfoncer le clou.Particulièrement remonté, l'ex-entraîneur du LOSC espère. Les maux azuréens questionnent aussi la pertinence des choix de Galtier, loin d'être exempt de tout reproche. Placé à gauche dans un 4-4-2 où on ne lui demande pas d'être ailier tout en restant fin finisseur (10 buts), Amine Gouri patauge logiquement. Là où quelques pas lui suffisaient à déclencher, l'attaquant doit revoir ses courses, ses frappes, son appréhension de son nouveau pré carré. Dans l'entrejeu, l'option Mario Lemina, préféré à Kephren Thuram, s'est révélée être un fiasco à Bollaert. Deux jaunes en sept minutes, le second évitable et une preuve de plus (avec l'autre expulsion de Dante) que les nerfs sont à vif. La cocotte-minute niçoise explose bien trop à l'aube du sprint final., constate encore Christophe Galtier.(de Coupe de France, le 7 mai face à Nantes, NDLR).Après la fessée,, achève l'entraîneur niçois.Avec une semaine à trois matchs qui se profile (réception de Lorient le 17, derby à Monaco le 20 et réception de Troyes le 24), Nice aura beaucoup à gagner. Et à perdre.