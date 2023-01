Nice frustre Reims

Diouf - Foket, Abdelhamid, Agbadou, Busi (Locko, 88e) - Munetsi (Lopy, 81e), Matusiwa - Van Bergen (Zeneli, 68e), Cajuste (Doumbia, 81e), Ito - Balogun. Entraîneur : Will Still.



Schmeichel - Bard, Dante, Todibo, Lotomba - Thuram, Boudaoui - Diop (Brahimi, 68e), Ramsey (Barkley, 68e), Pépé - Laborde (Bouanani, 68e). Entraîneur : Didier Digard.

La hype Didier Digard s'essouffle déjà ?Quelques jours après la démonstration face à Montpellier dans unnovateur, l'intérimaire niçois n'a pas su enchaîner à Reims. En Champagne, les Aiglons ont rangé leurs serres, et ne se sont montrés que peu dangereux, même si Nicolas Pépé est passé tout proche du hold-up en fin de match. Mais l'Ivoirien, pour une fois seul dans le dos de la défense rémoise, a buté sur Diouf en bout de course (85). Quelques minutes plus tôt, Bouanani avait déjà bouffé la feuille sur un centre de Brahimi, alors que Laborde avait lui aussi loupé sa chance sur sa seule frappe du match au retour des vestiaires. Trois occasions manquées, et c'est à peu près tout. Car à Delaune, ce sont bien les Aiglons qui ont été chassés.Dans le rôle du chasseur, les Rémois, donc, invaincus depuis dix matchs et qui ont prolongé cette série grâce à ce résultat nul. La bande de Will Still aurait toutefois mérité mieux, au vu de la domination globale affichée ce dimanche. Fini le Stade de Reims moribond : sous les ordres du Nagelsman d'outre-Quiévrin, les Champenois prennent les choses en main, dictent leur loi, combinent et font plaisir à voir jouer. Poussé par un public séduit, Reims a toutefois manqué de réussite, à l'image de Balogun, qui a manqué deux duels face à Schmeichel (1, 83). Avec Cajuste en chef d'orchestre, et Ito en soliste, les Champenois ont manqué de précision dans le dernier geste face à une défense niçoise qui a coupé un nombre incalculable de centres. Ito (20, 36), Agbadou (31) et Munetsi (39) en ont repris quelques-uns, en vain. À défaut de gagner, Reims n'a pas perdu. Comme depuis onze matchs.invaincus.