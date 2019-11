Nice et Bordeaux patinent ensemble

Dans une partie sans folie, Briand sur un penalty en début de deuxième a répondu à une tête victorieuse de Lees-Melou. Plus convaincant, Bordeaux n'a pas réussi à faire mieux, mais s'installe tout de même provisoirement sur le podium.

Froid réalisme sur la Côte d'Azur

Nsoki-Kamano, le basculement

Nice (4-3-3) : W. Benítez - Atal, Hérelle, Dante (c), Nsoki - Danilo B., Cyprien, Lees-Melou - Ounas (Maolida, 80e), K. Dolberg, Ganago (P. Burner, 46e). Entraîneur : Patrick Vieira.



Bordeaux (3-4-2-1) : Costil - Mexer, Koscielny, Jovanović - Kamano (Maja, 83e), Otávio, Tchouaméni, Benito - De Préville (Aït Bennasser, 88e), U. Hwang (Kalu, 70e) - J. Briand. Entraîneur : Paulo Sousa.

Deux points, mais sept places : c'est ce qui séparait, au coup d'envoi, Girondins (6) et Azuréens (13) dans cette Ligue 1 qui ressemble plus que jamais à un mouchoir de poche. Chahutés par leurs supporters pour leur irrégularité sportive actuelle au point d'être sifflés il y a cinq jours malgré leur succès sur Reims (2-0) , les hommes de Patrick Vieira n'ont pas réussi à combler leurs, en partageant les points avec leurs hôtes sans réussir à montrer grand-chose. Bordeaux a eu le ballon, mais devra se contenter de cela, et de sa provisoire troisième place.À l'entame, on voit un Bordeaux dominateur à l'extérieur, deux semaines après la débâcle de Lille (3-0) . Et pourtant, sur un premier joli mouvement des Aiglons, Youcef Atal - latéral en première période - sert une galette dont Pierre Lees-Melou se régale en devançant Mexer (1-0, 27) : Nice se remet à l'endroit et les Girondins baissent d'un ton, avec un Hwang Ui-jo beaucoup moins inspiré que face à Nantes . Pendant que le revenant Stanley Nsoki mange François Kamano tout cru, l'Algérien a du feu dans les jambes et après un rush fou dont il a le secret, Kasper Dolberg gâche un bijou de service d'Adam Ounas, lui aussi de retour de blessure (29). Il faut une interception pleine de malice du jeunot Aurélien Tchouaméni (19 ans) pour voir Walter Benítez inquiété (38), juste avant d'avoir un réflexe salvateur à bout portant devant Jimmy Briand (39).Très sollicité, mais un peu dans le brouillard, Loris Benito réussit finalement un centre, mais Nicolas de Préville rate son coup de casque (43) puis en contre, Briand ne conclut pas (44). À la reprise, le Gym change de dispositif, mais la pression bordelaise reste la même : dans le duel Kamano-Nsoki, c'est cette fois le Guinéen qui sort vainqueur en obtenant un penalty, que Briand transforme malgré un Benítez parti du bon côté (1-1, 49). Puis tout le monde somnole sauf Atal, passé devant et bien en vue alors que Kasper Dolberg se montre fidèle à son prénom : le champion d'Afrique offre un frisson (69), manque la balle de match à la suite d'une tentative de Myziane Maolida repoussée par Benoît Costil (81), puis s'empale sur Laurent Koscielny sur un (86). En face, Otávio tente de valider sa bonne prestation par une frappe de loin (76), et Josh Maja ne cadre pas (87). Pour entendre des applaudissements descendant des travées de l'Allianz Riviera, il faudra repasser.