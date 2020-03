Nicaragua : le Managua FC creuse l'écart

| ¡¡¡GOOOOLLLLLLLL!!! MIN. 90+3¡Mike Cruz marca la ventaja! MANAGUA FC 2-1 Diriangén FC C2020 | Jornada 12 #SomosLeonesAzules #OrgulloDeLaCapital pic.twitter.com/3LqhVHhfGN — Managua Fútbol Club (@Managua_FC) March 29, 2020

Deux places pour trois.Au Nicaragua, malgré la contestation des joueurs sur la poursuite du championnat, la lutte pour les deux premières places, synonymes de qualification directe en demi-finale de playoffs, fait rage. Avant le début de la 12journée ce samedi, le Managua FC, le Cacique Diriangén et le Real Estelí se suivaient en tête du classement avec respectivement, 25, 24 et 23 points. Dans un mouchoir de poche, aux deux tiers de la saison, chaque victoire est essentielle pour rester bien placé dans cette course.À domicile face à la lanterne rouge, Estelí a fait le minimum avec une victoire 1-0 acquise après l'heure de jeu grâce à un but de son milieu de terrain Jorge Betancur. Hasard du calendrier, les deux autres équipes de cette course à trois s'affrontaient en début de soirée. Sur son terrain, le Managua FC a arraché un succès on ne peut plus précieux dans les derniers instants d'une rencontre disputée et terminée à dix contre dix après deux expulsions. Mené dès la 12minute, après un but du mexicain Carlos Felix, le Cacique Diriangén a vite égalisé par Marvin David Fletes avant que la rencontre ne se stabilise et reste indécise jusqu'au bout. Finalement, un but de Mike Cruz au bout du temps additionnel a offert la victoire au club de la capitale - à l'écusson proche de celui du FC Sochaux - qui conserve sa place de leader et éloigne son dauphin du soir.Au classement, le Managua FC compte désormais 28 points, soit deux de plus que le Real Estelí et quatre de plus que le Cacique Diriangén, perdant de la journée et relégué sur la troisième marche du podium.Suspense insoutenable.