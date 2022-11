National : Bonne affaire pour Martigues, Concarneau gère

Tous les résultats

Dunkerque 0-0 Paris 13 Atletico

FC, à Borgo

Et le gros résultat est pour... Le Mans !Opposés au Puy à l'occasion de la douzième journée de National, les Manceaux se sont largement imposés face au Puy avec un score anisé en marquant cinq buts. Pendant ce temps, six équipes se sont réfugiées devant leur défense sans planter un seul pion : le leader Concarneau a concédé le nul contre le Red Star, Cholet a fait de même contre Châteauroux, et Dunkerque n'a pas trouvé la faille contre le Paris 13 Atletico.Contre toute attente, Versailles s'est incliné à domicile contre les Bretons de Saint-Brieuc sur la plus courte des marges (but de Nouri à vingt minutes du terme), et Martigues a fait la bonne affaire en battant Bourg-en-Bresse de justesse. De son côté, Orléans a battu Avranches pour monter en septième position. Enfin, Villefranche Beaujolais est allé vaincre Bastia-Borgo au bout du suspense.Mondial ou pas, Concarneau est toujours en tête !