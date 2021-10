Naples empoche le derby de Campanie

Salernitana (4-3-1-2) : Belec - Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri - Kastanos, Di Tacchio, Schiavone - Ribery - Bonazzoli, Gondo. Entraîneur : Stefano Colantuono.



Napoli (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski - Politano, Mertens, Lozano. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Le Napoli garde son trône. En déplacement à Salerne pour un derby chaud au possible , lesont ramené l'essentiel grâce à un but de Piotr Zielinski. Le Polonais a profité d'un gros cafouillage suite à une tête d'Andrea Petagna, à l'heure de jeu, pour débloquer une partie longtemps insipide. Il a fallu en effet attendre la seconde période pour voir du spectacle au studio Arechi, suite à l'ouverture du score des Napolitains. A vingt minutes du terme, Grigoris Kastanos est exclu pour un tacle dangereux sur Zambo Anguissa.Le Napoli s'apprête donc à dérouler ? Pas vraiment puisque six minutes plus tard, Kalidou Koulibaly file à la douche à son tour après avoir retenu Simy près de la surface. Quelques minutes plus tard, sur coup franc, Frank Ribéry n'est pas loin d'égaliser mais Giovanni Di Lorenzo sauve la patrie. Avec cette victoire, le Napoli prend provisoirement trois points d'avance sur Milan et poursuit son impressionnante série d'invincibilité.