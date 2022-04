Montpellier et Reims partagent la sieste

Montpellier (4-2-3-1) : Bertaud - Souquet, Estève, Sakho, Cozza - Leroy (Cabella, 56e), Ferri - Mollet (Chotard, 56e), Savanier (Germain, 74e), Mavididi (Makouana, 90e) - Wahi. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Reims (4-4-2) : Rajkovic - Foket (Gravillon, 72e), Busi, Faes, Konan - Munetsi, Cajuste (Locko, 82e), Matusiwa, Lopy - Kebbal (Doumbia, 73e), Van Bergen (Zeneli, 47e). Entraîneur : Oscar Garcia.

Farniente au soleil.Sous une chaleur estivale, Montpelliérains et Rémois avaient probablement la tête aux vacances d'été et n'ont donc pas pensé au football. Et cela s'est vu sur la pelouse où les deux équipes se sont quittés sur un triste 0-0 à la Mosson.Alors oui, il y a tout de même eu quelques actions à se mettre sous la dent. Et notamment de la part du Stade de Reims qui a laissé à leur hôte le cuir pour mieux les contrer. Un choix qui aurait pu être payant si Konan avait cadré sa frappe (4) et si Bertaud n'avait pas capté l'extérieur du pied de Van Bergen (20) ou la reprise de Cajuste (38). En face, Montpellier fait tourner le ballon mais sans se montrer réellement dangereux. Seul, Mollet offre un frisson juste avant la pause avec un lob qui passe entre les perches (45).La seconde période ne sera pas plus emballante. Au contraire. Même si Wahi oblige Rajkovic a une jolie parade (55) et que Kebbal a voulu faire une Robben inversée en enroulant une frappe du droit qui ne surprend par Bertaud (69). Heureusement, Olivier Dall'Oglio a permis aux supporters de vibrer le temps d'un instant en offrant quelques minutes à Rémy Cabella, de retour dans son club formateur, huit ans après l'avoir quitté.Que les deux équipes du ventre mou se rassurent, encore 6 matchs et c'est les vacances.