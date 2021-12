Montpellier enfonce Clermont

e), Cozza, Sakho, Ristić - Ferri, Chotard - Mollet (Gioacchini, 69e), Savanier, Mavididi (Makouana, 79e) - Wahi (Germain, 69e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



e), Magnin, Ogier, Nsimba - Abdul Samed, Gastien - Dossou (Seidou, 66e), Berthomier (Khaoui, 66e), Mendy (Allevinah, 78e) - Bayo (Tell, 85e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Un vrai choc dans la course aux phases finales de Top14.Guidé par le deuxième but en quatre jours du jeune Elye Wahi, Montpellier a replongé Clermont dans ses doutes, histoire de rester à portée de fusil des places européennes.Des Héraultais qui sont les premiers à se porter vers l'avant, mais Savanier est contré dans la surface (13). Titulaire en pointe, le virevoltant Wahi saisit l'opportunité de faire admirer sa technique en trouvant très joliment la lucarne sur un service de Mollet. Le buteur est ensuite tout proche de se transformer en passeur pour Mavididi, trop court de la tête pour couper son centre fort (32). En face, les Clermontois tentent de se réveiller, mais Bayo puis Mendy font briller Omlin (35).Sevrés de victoire depuis mi-octobre, les Auvergnats montent le son dès la reprise, mais sans grosse occasion à se mettre sous la dent. Mavididi (57) et Savanier (58) se chargent de rappeler que la menace est toujours là, tandis que Seidu voit sa frappe effleurer la transversale (67). Johan Gastien s'essaie lui à un missile de très loin, mais Omlin est vigilant pour nettoyer parfaitement sa lucarne (77). Malgré une fin de match à son avantage, Clermont ne reviendra pas et concède sa neuvième défaite de la saison, déjà. Une fin de match difficile à vivre pour les visiteurs, frustrés de ne pas s'être vus accorder un penalty dans les derniers instants, et qui voient Abdul Samed écoper d'un deuxième jaune pour contestation après le coup de sifflet final.Montpellier, en revanche, a bel et bien retrouvé le sourire.