Montpellier couche Nice, Saint-Étienne et Strasbourg renversants

On aura eu moins de buts que d'actions étranges impliquant des gardiens de but, ce samedi soir en Ligue 1. Sainté (2-1) et Strasbourg (3-1) ont néanmoins réussi à retourner Caen et Amiens, pendant que Montpellier gagne enfin à domicile contre Nice (1-0). Reims, face à Dijon, et Toulouse, à Angers, nous ont ennuyé (0-0).

Les résultats du soir

Si cette soirée était un produit Conforama : le four multifonction SOP4430X

Le chiffre : 320

Le chèque cadeau vous est offert par : l'amicale des gardiens de but

Le vrai héros de la soirée : la Mosson

Dans le reste de la déco...

En cuisine comme en football, le préchauffage est un moment long et ennuyeux, mais indispensable. À l'instar du four multifonction SOP4430X, le multiplex a eu besoin d'un temps pour s'allumer, ce samedi soir. Malgré cinq affiches impliquant quelques AOC de qualité telles que Nice ou Saint-Étienne au menu, il aura ainsi fallu attendre 30 minutes pour passer à table. Sous la toque, Fayçal Fajr , déclencheur des festivités avec Malherbe, à Saint-Étienne.Le nombre de minutes nécessaires à Saint-Étienne pour retrouver le chemin du but. Muets depuis la deuxième journée et un 1-1 à la Meinau, les Verts ont eu besoin d'un penalty de Khazri pour se remettre en selle. Avant d'enfiler un second but 18 minutes plus tard, par Kolodziejczak. La confiance, tout ça.En dépit d'un programme peu fécond en buts, les gardiens du championnat ont globalement passé une soirée de merde, ce samedi. Pêle-mêle : une grossière faute de main pour Ruffier, coupable sur l'ouverture du score caennaise, un arrêt-passe décisive qui coûte également un but à Benítez et Nice , un châtiment sur coup franc direct asséné par Lala à Gurtner et Samba qui se tape une belle affiche sur l'infâme deuxième but des Verts. À part ça, le Strasbourgeois Sels s'est pris un Ghoddos lancé plein pot dans le buffet. Sales histoires.On a passé la soirée à entendre parler d'elle. Parce que les Montpelliérains de la Mich' Der Zakarian n'étaient plus parvenus à dompter leur Mosson depuis le 3 février dernier. Mission accomplie après ce 1-0 décroché péniblement face à des Niçois peu inspirés, mais proches de jouer un sale coup à Ben Lecomte en fin de rencontre. Fabien Mercadal n'est pas du genre relations longue durée. Après Genevois - Djiku, Djiku - Baysse et Genevois - Baysse, le coach normand a été contraint d'expérimenter une quatrième charnière centrale cette saison après la sortie sur blessure de Romain Genevois au quart d'heure de jeu. Bienvenue donc au nouveau postulant, Ismaël Diomandé...sorti lui aussi sur blessure à la mi-temps. Poisse.Première pour Gaëtan Laborde Montpellier . Après 480 minutes de jeu disputées sous les maillots de Bordeaux et du MHSC depuis le début de la saison, le nouvel attaquant héraultais a fini par planter un but. De raccroc. Ceux qui font un bien fou. Gros bug pour Mitrović. Le défenseur strasbourgeois s'est oublié en offrant le 0-1 à Amiens avant la pause. Après une récupération devant son gardien, Mitro n'a pas su quoi faire du ballon dont il venait d'hériter. Krafth lui a tranquillement piqué la balle dans les pieds pour coucher Sels. Sans conséquence pour le Racing, vainqueur 3-1 au prix d'une sacrée seconde période.Quelqu'un peut passer allumer le courant à Angers ou Reims et lancer les deux matchs svp ? Merci.