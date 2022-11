Montpellier attrape un point contre Reims

Omlin - Souquet (Maouassa, 66e), Sacko, Jullien, Estève (Delaye, 89e), Cozza - Savanier (Nordin, 65e), Ferri, Leroy (Fayad, 89e) - Mavididi (Germain, 67e), Wahi. Entraîneur : Romain Pitau.



Diouf - Diakité (Foket, 78e), Agbadou, Abdelhamid, De Smet (Locko, 83e) - Matusiwa, Cajuste - Ito, Doumbia (Munetsi, 58e), Zeneli (van Bergen, 77e) - Holm (Balogun, 58e). Entraîneur : Will Still.

LT

Finir dans l'urgence.Après avoir concédé l'ouverture du score rémoise en fin de match, Montpellier a finalement égalisé dans le temps additionnel et enregistre un second nul consécutif. Si les premières minutes sont particulièrement rythmées, l'illusion ne dure pas et l'emballement retombe rapidement. C'est Jordan Ferri, trouvé à gauche de l’entrée de la surface, qui fait passer un premier frisson, en frappant fort du droit. Deux de ses coéquipiers sont proches de tacler le ballon dans le but, mais sa tentative fuit finalement le cadre (11). Reims n'est dangereux qu'à la demi-heure de jeu, lorsque Junya Ito prend de vitesse la défense héraultaise et envoie une frappe croisée du droit. Jonas Omlin repousse, mais ça revient en pleine surface dans les pieds de Kamory Doumbia dont la frappe passe à côté (32).Il faut attendre la 60pour que le match s'emballe de nouveau. Folarin Balogun puis Arber Zeneli sont tout proches d'ouvrir le score, mais Arnaud Souquet parvient à détourner en corner. Et sur ce coup de pied de coin, Emmanuel Agbadou trouve la barre, puis Ibrahim Diakité bute sur un excellent Omlin (61). Dans la foulée, Elye Wahi se présente seul face à Diouf, mais perd son face-à-face, et Léo Leroy oblige le gardien rémois à claquer une lourde frappe sur la barre (62). Les visiteurs finissent par trouver la faille après un superbe une-deux entre Mitchell van Bergen et Ito. Le Néerlandais centre fort devant le but et Marshall Munetsi se jette pour propulser le ballon dans le but. Mais les locaux ont de la ressource et égalisent dans la foulée lorsque Sacha Delaye catapulte le ballon dans les filets alors que Diouf venait de boxer un centre venu de la gaucheDoucement, mais sûrement pour Montpellier.