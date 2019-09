Montpellier accroche l'OM

Après trois succès de rang, Marseille a piétiné au Vélodrome malgré une prestation convaincante et une grosse activité offensive, contre un MHSC malin. Trois rouges ont été sortis en fin de partie.

17

Andy le hors-jeu

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sarr, Kamara, Álvaro G. (Ćaleta-Car, 8e), Amavi- Lopez, Strootman (Rongier, 77e), Sanson (Radonjić, 67e) - Germain, Benedetto, Payet. Entraîneur : André Villas-Boas.



Montpellier (3-4-1-2) : Rulli - Cozza, Mendes, Hilton - Souquet, Ferri, Le Tallec, Oyongo - Mollet (J. Sambia, 80e) - Delort (Škuletić, 85e), Laborde (Ristić, 72e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Il n'y aura pas de quatrième victoire pour l'OM de Villas-Boas. On a beau croquer une rencontre à pleines dents, venir avec de l'envie et des choses à proposer, l'issue n'est pas toujours celle espérée. Surtout face à ce Montpellier sauce MDZ soufflant le chaud et le froid cette saison et jamais aussi fort que dans le rôle d'outsider. Et encore, la réussite n'était pas du côté d'Andy Delort.Marseille n'attend pas la prise d'antenne tardive de Canal+ pour démarrer pied au plancher, à l'image de Maxime Lopez obligeant Geronimo Rulli à la parade (3). Peut-être trop vite pour Álvaro González qui quitte les siens pour pépin physique après six minutes de jeu. Pas un souci pour un Dimitri Payet bouillonnant, servant Valère Germain (8) puis repris par Nicolas Cozza (9). Beaucoup de raffut, mais c'est finalement Andy Delort, en position de hors-jeu, qui fait trembler les filets le premier en guise d'avertissement, après un bon travail de Jordan Ferri (11).Le deuxième avertissement est synonyme de sanction, avec en maillon faible les latéraux marseillais : Jordan Amavi laisse filer Florent Mollet, et Bouna Sarr envoie le cuir dans sa propre cage (0-1, 17). Germain essaie (23), une frappe contrée de Sanson est proche de faire mouche (28) et Darío Benedetto dégaine (36). Mais malgré l'intensité offerte et les ballons exploitables, les Phocéens rentrent aux vestiaires avec un désavantage que Delort n'a pas réussi à amplifier (39).Le ponçage du fameux bloc montpelliérain reprend laborieusement après l'entracte alors que les visiteurs continuent de piquer en contre, Delort se voyant refuser son deuxième pion de l'après-midi à un cheveu (53). Hilton place son crâne devant Duje Ćaleta-Car (62). Le sursaut arrive dans la douleur, mais arrive quand même : l'entrant Nemanja Radonjić centre dans la mêlée, et Germain place un plat du pied victorieux (1-1, 74). Rulli se rattrape devant Payet (81), puis Valentin Rongier passe à un rien d'un début idyllique dans son nouveau jardin (82), et Boubacar Kamara rate de peu la cible (84). Avant de se quitter, Ferri, Kamara, puis Payet sont expulsés d'une fin de match électrique. C'était déjà fini côté football.